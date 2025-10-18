قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني معجزة فلكية تجسد عبقرية المصري القديم

إسراء صبري

قال أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للفنون الشعبية بوزارة الثقافة، إن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني واحدة من أعظم المعجزات الفلكية في التاريخ الإنساني، لما تحمله من دلالات علمية وحضارية تثبت براعة المصريين القدماء في دراسة حركة الكواكب والشمس وتوظيفها بدقة مذهلة في فنون البناء والهندسة.

واضاف الفنان أحمد الشافعي، خلال مداخلته الهاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن مهرجان أسوان لا يقتصر على كونه احتفالًا بالظاهرة الفلكية الفريدة، بل يعد أيضًا منصة ثقافية وفنية تسلط الضوء على التراث المصري الأصيل.

وأشار إلى أن الفعاليات تتضمن عروضًا فنية وشعبية متنوعة تعكس تنوع الفنون المصرية وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

وأوضح أن المهرجان يجسد روح الانتماء والاعتزاز بالحضارة المصرية القديمة، ويؤكد على استمرار مصر في صون هويتها الثقافية ونقلها للأجيال الجديدة، في أجواء احتفالية تستحضر مجد الفراعنة في معبد أبو سمبل وتربط الماضي بالحاضر من خلال الفنون والإبداع.

وزارة الثقافة الملك رمسيس الثاني مهرجان أسوان معبد أبو سمبل

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

الزمالك

مينا ماهر يوجه رسالة خاصة لـ لاعبي الزمالك اليوم

الكاف

سر غياب حكام مصر.. تشكيل اللجنة الرئيسية بالاتحاد الأفريقي الكاف كاملا

سيدات يد الاهلي

سيدات يد الأهلي يواجه فاب الكاميرونى في نصف نهائي بطولة إفريقيا

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

