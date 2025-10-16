قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بروفا نهائية استعدادا لحفل افتتاح مهرجان أسوان تعامد الشمس غدا

محمد عبد الفتاح

أدت فرق الفنون الشعبية المصرية مساء اليوم الخميس البروفا النهائية على مسرح فوزي فوزي استعدادا لانطلاق فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس" غدا الجمعة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل.

أقيمت البروفة بإشراف وتنفيذ الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، بمشاركة ثماني فرق فنون شعبية، وهي: أسوان، الأقصر، بورسعيد، العريش، سوهاج، كفر الشيخ، ملوي، والأنفوشي، بحضور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، يوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان.

وأجرت الفرق بروفة مكثفة لتجهيز اللوحات الفنية والاستعراضات التي ستقدم خلال حفل الافتتاح الرسمي غدا في الثامنة مساء على مسرح فوزي فوزي.

ويتضمن الحفل استعراضا فنيا لفرق الفنون الشعبية المشاركة، إلى جانب افتتاح منفذ لبيع منتجات الورش الحرفية والفنية التابعة للهيئة.

يذكر أن عروض المهرجان ستقام في أحد عشر موقعا ثقافيا وسياحيا بمختلف مراكز المحافظة، وتشمل: مسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة كركر، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، قصر ثقافة كوم أمبو، مكتبة الطفل بدراو، ميدان المحطة، قصر ثقافة توشكى، قصر ثقافة دهميت، وبيت ثقافة كلابشة.

وينفذ المهرجان بالتعاون بين الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان، على أن تختتم فعالياته صباح الأربعاء 22 أكتوبر بعروض فنية أمام معبد أبو سمبل بالتزامن مع لحظة تعامد الشمس.

