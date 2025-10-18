احتفاءً بالحضارة المصرية.. انطلاق مهرجان أسوان لتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

أعلن الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للفنون الشعبية بوزارة الثقافة، عن انطلاق فعاليات مهرجان أسوان لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، حيث تنظم المهرجان الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت رعاية وزارة الثقافة، وبالتنسيق مع محافظة أسوان، تزامنًا مع الظاهرة الفلكية النادرة التي تشهدها مدينة أبو سمبل مرتين كل عام.

وأوضح الفنان أحمد الشافعي، أن المهرجان يمثل احتفاءً بواحدة من أبرز الظواهر الفلكية في العالم، حيث تتعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني داخل معبده في أبو سمبل، في مشهد مهيب يعكس عبقرية المصري القديم وقدرته الفائقة على توظيف العلوم الفلكية في تصميم المعابد.

وأشار الشافعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد» على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المهرجان يُنظَّم على مرحلتين؛ الأولى في شهر أكتوبر وتقتصر على الفرق الفنية المحلية، بينما تُقام المرحلة الثانية في فبراير بمشاركة فرق فنية دولية من مختلف دول العالم، في إطار تعزيز التبادل الثقافي والفني بين مصر وشعوب العالم.