الأسبوع القادم قرار مهم.. وزير الشباب والرياضة يطمئن جماهير الزمالك

فتح الإعلامي سيد علي خلال ظهوره عبر قناة الحدث اليوم، ملف أرض نادي الزمالك، مؤكداً أن هذا السؤال لا يشغله شخصياً بقدر ما يعبر عن اهتمام جماهيري واسع يبحث عن إجابة حاسمة.

وقال سيد علي بالحرف:“أنا عندي سؤال ولازم حضرتك تقولّي إجابة.. أرض الزمالك؟ القول الفصل فيها إيه؟”

هذا التساؤل يعكس حالة القلق التي يعيشها جمهور القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة بعد تضارب الأخبار المتعلقة بمصير الأرض المملوكة للنادي

رد وزير الشباب والرياضة: حلول قريبة وإجراءات قانونية

جاء رد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قائلاً إن هناك «إجراءات حكومية» يتم الانتهاء منها حالياً، مشيراً إلى أن الأسبوع القادم قد يشهد صدور قرار مهم يتعلق بملف أرض الزمالك.

وأكد الوزير:“بص يا فندم.. يمكن الأسبوع الجاي يكون فيه قرار بعد الإجراءات اللي بس نخلصها حكومياً.”

التزام الدولة بعدم التفريط في مؤسساتها

حرص وزير الرياضة على توجيه رسالة طمأنينة واضحة لجماهير الزمالك، قائلاً إن الدولة لا تتخلى عن أي مؤسسة من مؤسساتها، مضيفاً:

“من أول يوم بقول مش هنسيب أي مؤسسة.. وكل مؤسساتنا مش هنسيبها.”

وفي إشارة واضحة إلى أن الملف يحظى باهتمام رسمي كبير، أكد أن الوزارة تعمل على ضمان حلول قانونية سليمة تمنع حدوث أي مشكلات مستقبلية.

رفض القرارات العشوائية

شدد الوزير على أن الجهات المعنية تسعى لاتخاذ خطوات مدروسة قانونياً، قائلاً:

“في إجراءات عشان منضطرّش يبقى في إجراء عشوائي ويحصل مشكلة قانونية.”

وأوضح أن أي قرار متسرع قد يفتح باباً لأزمات جديدة، وهو ما تعمل الدولة على تجنّبه تماماً.

رسالة طمأنة لجماهير الزمالك

أعاد الوزير التأكيد على أنه يشعر بمعاناة جماهير القلعة البيضاء، وأنه يتحدث بصفته مسؤولاً رياضياً وليس كوزير منحاز لأي نادٍ، قائلاً:

“أنا حاسس بجماهير الزمالك كمسؤول رياضي.. مش بتكلم بصفتي وزير رايح للزمالك أو الأهلي.”

كما أكد وجود تواصل وتنسيق مستمر مع إدارة نادي الزمالك للوصول إلى أفضل حل ممكن.

وفي الختام، أوضح سيد علي أنه رغم كونه مشجعاً للأهلي، إلا أنه يدرك حجم قلق جمهور الزمالك قائلاً:

“أنا أهلاوي والله يا سيادة الوزير وحاسس بجمهور الزمالك.”

ليعكس بذلك حالة التعاطف العام مع أزمة النادي ورغبة الجميع في نهايتها بالشكل الأمثل



