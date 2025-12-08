قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طوارئ في الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع مياه الأمطار ..صور
لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة
قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده
الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً
دعاء المطر لتحقيق المطالب والفرج العاجل.. لا تفوت أفضل لحظات الاستجابة
الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرق
قرار عاجل من بيراميدز بشأن كأس عاصمة مصر
الأرصاد تحذر: الأمطار تزداد الأيام المقبلة حتى الجمعة
موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية والقنوات الناقلة
الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي.. وموعد انتهاء الأمطار
أحمد موسى يهاجم مروجي شائعات زيادة رسوم دخول مصر
مسؤول أمريكي يكذب تقرير الجارديان عن تنصت إسرائيل على القوات الأمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لإطلاق نصف ماراثون الأهرامات 2025

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الرسمي للإعلان عن إطلاق نصف ماراثون الأهرامات 2025، بالتعاون مع شركة "تراي فاكتوري، ورعاية "مراكز"، وبحضور نخبة من شركاء النجاح وممثلي الجهات الراعية والداعمة، حيث يشهد الماراثون مشاركة أكثر 10 آلاف مشارك من أكثر من 120 دولة.

في كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره للجهود التنظيمية التي تقودها "تراي فاكتوري" وشركاؤها، مؤكدًا أن نصف ماراثون الأهرامات بات نموذجًا مشرفًا للفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها مصر،ط.

وقال صبحي: "إن النمو المتواصل للماراثون، والإقبال الدولي المتزايد على المشاركة فيه، يعكسان الثقة الكبيرة في قدرات الدولة المصرية على تنظيم أحداث رياضية كبرى بمعايير عالمية".

والقى السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر كلمة أكد خلالها الزيادة الملحوظة في مشاركة العدائين الفرنسيين ودور السباق في تعزيز التواصل الثقافي والرياضي بين البلدين.

وتحدث الأستاذ أيمن حقي، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، عن التطور النوعي للسباق منذ انطلاقه، ودوره في دعم السياحة الرياضية وإبراز صورة مصر العصرية أمام المشاركين الدوليين.

خلال المؤتمر تم الكشف عن ميدالية سباق 2025، وقدّم شركاء النجاح كلماتهم خلال المؤتمر، حيث تأتي نسخة عام 2025 بمجموعة متنوعة من الرعاة، على رأسهم "مراكز" الراعي الرئيسي، إلى جانب PUMA، وسانوفي، والخطوط الجوية التركية، وPowerade، وHeidelberg Materials، وغيرهم.

ويتضمن الحدث ثلاث سباقات هي: 5 كيلومترات، 10 كيلومترات، و21 كيلومترًا، بما يتيح مشاركة مختلفة الفئات العمرية والمستويات الرياضية.

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

حالة الطقس في مصر

أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: الشباب سواعد الوطن وينبغي علينا تقديم القدوة لهم

الدعاء عند نزول المطر

هل الدعاء عند نزول المطر مستجاب؟.. ردده بهذه الصيغة لتتحقق أحلامك

دار الإفتاء

كيفية أداء كفارة اليمين.. أمين الإفتاء يوضح تفاصيلها الشرعية

بالصور

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن "أكلات تشعِر بالدِّفء" و"وصفات شتوية سريعة"
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… "المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

