وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لإطلاق نصف ماراثون الأهرامات 2025

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي الرسمي للإعلان عن إطلاق نصف ماراثون الأهرامات 2025، بالتعاون مع شركة "تراي فاكتوري، ورعاية "مراكز"، وبحضور نخبة من شركاء النجاح وممثلي الجهات الراعية والداعمة، حيث يشهد الماراثون مشاركة أكثر 10 آلاف مشارك من أكثر من 120 دولة.

في كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره للجهود التنظيمية التي تقودها "تراي فاكتوري" وشركاؤها، مؤكدًا أن نصف ماراثون الأهرامات بات نموذجًا مشرفًا للفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها مصر،ط.

وقال صبحي: "إن النمو المتواصل للماراثون، والإقبال الدولي المتزايد على المشاركة فيه، يعكسان الثقة الكبيرة في قدرات الدولة المصرية على تنظيم أحداث رياضية كبرى بمعايير عالمية".

والقى السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر كلمة أكد خلالها الزيادة الملحوظة في مشاركة العدائين الفرنسيين ودور السباق في تعزيز التواصل الثقافي والرياضي بين البلدين.

وتحدث الأستاذ أيمن حقي، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، عن التطور النوعي للسباق منذ انطلاقه، ودوره في دعم السياحة الرياضية وإبراز صورة مصر العصرية أمام المشاركين الدوليين.

خلال المؤتمر تم الكشف عن ميدالية سباق 2025، وقدّم شركاء النجاح كلماتهم خلال المؤتمر، حيث تأتي نسخة عام 2025 بمجموعة متنوعة من الرعاة، على رأسهم "مراكز" الراعي الرئيسي، إلى جانب PUMA، وسانوفي، والخطوط الجوية التركية، وPowerade، وHeidelberg Materials، وغيرهم.

ويتضمن الحدث ثلاث سباقات هي: 5 كيلومترات، 10 كيلومترات، و21 كيلومترًا، بما يتيح مشاركة مختلفة الفئات العمرية والمستويات الرياضية.