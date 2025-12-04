قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيب كريم فؤاد عن الملاعب لمدة شهر ونصف.. وإعلامي يكشف السبب
رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
مجـ زرة خلف القضبان | استشهاد أسرى فلسطينيين بسجون الاحتلال.. وبيان عاجل من حماس
سعر الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-12-2025
رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد حفل توزيع جوائز التميز الحكومي العربي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
يسري غازي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاحتفالية الكبرى التي أقامتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإعلان الفائزين بجوائز التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة 2024 – 2025 والتي جاءت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.



 

وحضر الاحتفال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق نائبًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، ومحمد جبران وزير العمل، وحمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات بالقاهرة، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وعدد من السادة المحافظين ومندوبي الدول العربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الاحتفال، فاز الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية لعام 2024 – 2025 تقديرًا لإنجازاته في تطوير العاصمة والارتقاء بجودة الخدمات، وتحقيق تقدم ملموس في منظومة العمل المحلي. وتسلم محافظ القاهرة الجائزة من أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ومحمد القرقاوي رئيس مجلس أمناء الجائزة ووزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي.



 

كما شهد وزير الشباب والرياضة تتويج مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة لتنمية المجتمع المحلي في الوطن العربي، تقديرًا لكونها أحد أبرز نماذج التنمية الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء على العشوائيات وتوفير السكن الكريم.



 

وخلال الاحتفالية، صرّح الدكتور أشرف صبحي قائلاً: إن فوز محافظة القاهرة ومدينة الأسمرات بجائزتين على المستوى العربي يعكس ما تحقق من طفرة نوعية في تطوير الأداء الحكومي تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه دائمًا بأن يكون المواطن محور عملية التطوير. وتتويج الدكتور إبراهيم صابر ونجاح مشروع الأسمرات يؤكدان أن الدولة المصرية باتت تقدم تجارب إدارية وتنموية تُعد نموذجًا عربيًا يحتذى به، قائمًا على الابتكار ورفع جودة الخدمات وتحقيق رؤية مصر 2030».
 

وأكد وزير الشباب والرياضة أن منظومة التميز الحكومي أصبحت نهجًا راسخًا في عمل مؤسسات الدولة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين، مشيدًا بجهود العاملين في محافظة القاهرة ومشروع الأسمرات وما قدموه من نموذج حضاري وإنساني متكامل.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة أن فوز مشروع مدينة الأسمرات يعكس رؤية القيادة السياسية التي حرصت على "بناء الإنسان قبل البنيان"، موضحًا أن المشروع نجح في نقل نحو ١٠٠ ألف مواطن من المناطق غير الآمنة إلى مجتمع حضاري متكامل الخدمات، ليصبح أول نموذج عربي يجمع بين السكن الكريم والتنمية المجتمعية الشاملة.

ويضم مشروع الأسمرات، المُقام على مساحة ١٩٦ فدانًا، أكثر من ١٨ ألف وحدة سكنية مجهزة بالكامل، إلى جانب مجتمع خدمي متكامل يشمل المدارس، والمراكز الطبية، والملاعب، والمصانع الصغيرة، وقصر الثقافة، والمساحات الخضراء، ودور العبادة، والمجمعات الاستهلاكية، ومجمع الخدمات الحكومية.

وتعد جائزة التميز الحكومي العربي أكبر جائزة إقليمية في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي، وتهدف إلى نشر ثقافة الجودة والابتكار، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الحكومية الرائدة في الدول العربية.

وزير الرياضة جامعة الدول العربية أشرف صبحي الإمارات حاكم دبي

