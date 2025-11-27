وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعاً مع مديري المديريات بجميع المحافظات لمناقشة خطط التطوير والتحول الرقمي





عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات الشباب والرياضة في جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة مستجدات العمل، واستعراض المقترحات المقدمة من المديريات بشأن تطوير الخدمات والأنشطة المقدمة للشباب.

استعرض مديرو المديريات خلال الاجتماع حزمة من المقترحات المستهدفة لتعزيز كفاءة العمل داخل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع البرامج المقدمة للمواطنين، مؤكدين حرصهم على وضع رؤى عملية قابلة للتنفيذ داخل كل محافظة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع على أهمية الربط الإلكتروني والتحول الرقمي داخل الوزارة ومديرياتها، باعتباره محوراً رئيسياً في تطوير منظومة العمل وتقديم الخدمات للشباب بشكل أسرع وأكثر دقة، مشيراً إلى أن الدولة تتجه بقوة نحو التحول الرقمي، وعلى جميع المديريات مواكبة هذا التوجه من خلال تحديث قواعد البيانات وتسهيل إجراءات المتابعة والقياس.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الاهتمام بالشباب المصري، ودمج القوى الشبابية في مختلف البرامج والأنشطة داخل كل محافظة، وذلك من خلال توفير الفرص أمام الشباب للمشاركة الفعّالة، ودعم المبادرات والمواهب، وتنفيذ برامج تنموية تعزز قدراتهم وتستجيب لاحتياجاتهم.

وتناول الوزير كذلك أهمية تعظيم مبادرة “مكارم الأخلاق” ونشرها داخل مراكز الشباب، بما يعزز السلوكيات الإيجابية والقيم المجتمعية بين النشء والشباب، إلى جانب التأكيد على مواصلة تنفيذ برامج مبادرة “تنشئة” الهادفة إلى بناء وعي الطفل والشاب وإكسابهم المهارات الحياتية والتربوية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير الشباب والرياضة كل مديرية بإعداد خطة مستقبلية لمدة خمس سنوات، تشمل البرامج والأنشطة المستهدفة، ومقترحات التطوير داخل المنشآت الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى خطط الإنشاءات التي تحتاجها كل محافظة، مع الالتزام بمتابعة تنفيذها وفق جدول زمني واضح.