قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التخطيط : الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعاً مع مديري المديريات بجميع المحافظات لمناقشة خطط التطوير والتحول الرقمي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
القسم الرياضي


 

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات الشباب والرياضة في جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة مستجدات العمل، واستعراض المقترحات المقدمة من المديريات بشأن تطوير الخدمات والأنشطة المقدمة للشباب.

استعرض مديرو المديريات خلال الاجتماع حزمة من المقترحات المستهدفة لتعزيز كفاءة العمل داخل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع البرامج المقدمة للمواطنين، مؤكدين حرصهم على وضع رؤى عملية قابلة للتنفيذ داخل كل محافظة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع على أهمية الربط الإلكتروني والتحول الرقمي داخل الوزارة ومديرياتها، باعتباره محوراً رئيسياً في تطوير منظومة العمل وتقديم الخدمات للشباب بشكل أسرع وأكثر دقة، مشيراً إلى أن الدولة تتجه بقوة نحو التحول الرقمي، وعلى جميع المديريات مواكبة هذا التوجه من خلال تحديث قواعد البيانات وتسهيل إجراءات المتابعة والقياس.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الاهتمام بالشباب المصري، ودمج القوى الشبابية في مختلف البرامج والأنشطة داخل كل محافظة، وذلك من خلال توفير الفرص أمام الشباب للمشاركة الفعّالة، ودعم المبادرات والمواهب، وتنفيذ برامج تنموية تعزز قدراتهم وتستجيب لاحتياجاتهم.

وتناول الوزير كذلك أهمية تعظيم مبادرة “مكارم الأخلاق” ونشرها داخل مراكز الشباب، بما يعزز السلوكيات الإيجابية والقيم المجتمعية بين النشء والشباب، إلى جانب التأكيد على مواصلة تنفيذ برامج مبادرة “تنشئة” الهادفة إلى بناء وعي الطفل والشاب وإكسابهم المهارات الحياتية والتربوية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير الشباب والرياضة كل مديرية بإعداد خطة مستقبلية لمدة خمس سنوات، تشمل البرامج والأنشطة المستهدفة، ومقترحات التطوير داخل المنشآت الشبابية والرياضية، بالإضافة إلى خطط الإنشاءات التي تحتاجها كل محافظة، مع الالتزام بمتابعة تنفيذها وفق جدول زمني واضح.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة وزارة الشباب وزير الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب: دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بفعاليات قادرون باختلاف

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير دولة قطر لبحث التعاون المشترك

عماد النحاس

شوبير يشيد بـ موقف إدارة الزوراء العراقي تجاه النحاس

بالصور

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد