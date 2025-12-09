دوللي شاهين تكشف لأول مرة أسرار دخولها عالم الفن في ندوة صدى البلد |فيديو

كشفت الفنانة دوللي شاهين خلال ندوة خاصة استضافها موقع صدى البلد الإخباري عن كواليس بداياتها الفنية، مؤكدة أن دخولها عالم الفن لم يكن صدفة، بل جاء نتيجة شغفٍ كبير لازمها منذ سنوات الطفولة.

وقالت دوللي شاهين إنها كانت تشارك في تقديم حفلات المدرسة بشكل دائم، وكانت تجد تشجيعًا واضحًا داخل مدرستها، إلا أن الوضع في المنزل كان مختلفًا، حيث قوبل حبها للفن في البداية بالرفض وعدم التشجيع.

وأضافت أن هذا الرفض لم يثنِها عن الاستمرار، بل زاد إصرارها على تطوير موهبتها والتفكير في الاحتراف، مشيرة إلى أن حبها للفن كان الدافع الأكبر وراء مواصلة الطريق رغم التحديات.

وأكدت دوللي شاهين أن مسيرتها الفنية بدأت منذ أن قررت الاعتماد على شغفها الحقيقي، والسعي لتحقيق حلمها مهما كانت الصعوبات.



يذكر أن وطرحت أغنية «ترند» التي وصفتها بالأغنية المختلفة عن أعمالها الغنائية السابقةولأول مرة تغني باللهجة الإسبانية، مؤكدةً أنها واحدة من أجمل الأغنيات التي قدمتها والفيديو كليب تم تنفيذه بتقنية الـ Ai فكرة دوللي شاهين وهي فكرة ابتكرتها دوللي شاهين لتمنح العمل لمسة عصرية مختلفة.



أغنية «ترند» من كلمات الشاعر أحمد سليم،واللهجة الإسبانية كلمات دوللي شاهين، وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان،فيما تولي عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي.



https://youtube.com/shorts/Fv413xjox5o?si=1wMEci4cTNObx5gU