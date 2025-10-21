استرداد 20 فدانًا من أراضي أملاك الدولة ببرج العرب في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من استرداد نحو 20 فدانًا و745 مترًا من أراضي أملاك الدولة، في نطاق مركز ومدينة برج العرب، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ أحمد خالد، بتكثيف حملات إزالة التعديات والتصدي للبناء العشوائي، وفرض الانضباط وتطبيق القانون.



وأوضح مركز ومدينة برج العرب أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية الأمن، وأسفرت عن استرداد أكثر من 20 فدانًا، أي ما يعادل 84,745 مترًا مربعًا، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أوضاع أراضي الدولة.



وشملت الحملة استرداد قطعتين من الأراضي، الأولى بشارع المشير في نطاق برج العرب القديم بمساحة 745 مترًا مربعًا، والثانية بقرية بهيج بمساحة 20 فدانًا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، تمهيدًا لإعادة استغلال الأراضي في الأغراض المخططة لها.



وناشد مركز ومدينة برج العرب المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي، والتعامل الفوري مع أي محاولة تعدٍّ على أراضي الدولة أو بناء بدون ترخيص.