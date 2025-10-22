قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا عزاء للجان أو الكارهين .. خالد الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيس بوك
ناقد رياضي: تصريحات أسامة نبيه أسوأ من نتائج المنتخب في مونديال الشباب
بكين تتهم أستراليا باختراق المجال الجوي الصيني
تفاصيل تقرير أسامة نبيه لاتحاد الكرة بعد وداع مونديال الشباب
ناقد رياضي يكشف السر وراء تراجع الكرة المصرية بعد طفرة عام 2001
«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي
«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك
توانا الجوهري تتألق بإطلالة «باربي» في مهرجان الجونة السينمائي وتخطف الأضواء | شاهد
على حافة الانهيار | تحرّك مصري عاجل لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بزيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل
أفضل أوقات فحص سكر الدم لضبط الجلوكوز والوقاية من مضاعفات السكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: تصريحات أسامة نبيه أسوأ من نتائج المنتخب في مونديال الشباب

أسامة نبيه
أسامة نبيه
محمد سمير

انتقد الناقد الرياضي أحمد عويس تصريحات المدرب أسامة نبيه الأخيرة، حول نتائج منتخب الشباب ببطولة كأس العالم والتي توج بها المنتخب المغربي.
وقال أحمد عويس، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد أن تصريحات أسامة نبيه، كانت أسوأ من نتائج الفراعنة في بطولة العالم للشباب".
وأضاف “عويس” أن تصريحات نبيه تعكس حالة من الارتباك داخل منظومة الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تخدم المنتخب ولا اللاعبين الشباب الذين يحتاجون إلى الدعم والثقة.
وأضاف عويس، إن منتخب مصر قدم مباريات قوية، بالبطولة، والصورة لم تكن قاتمة مثلما يعتقد البعض، مشددًا على أن منتخبات أخرى في المنطقة، مثل منتخب المغرب للشباب، لم تتأهل إلى كأس العالم منذ عام 2007، ومع ذلك تواصل العمل بهدوء وثبات حتى استعادت قوتها.

أسامة نبيه منتخب الشباب نتائج منتخب الشباب كأس العالم المنتخب المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

كوكب الأرض

ناسا بدأت العد التنازلي.. ما موعد نهاية الحياة على كوكب الأرض؟

ترشيحاتنا

كيف تعرف أن هاتفك يتجسس عليك

حافظ على خصوصيتك.. كيف تعرف أن هاتفك يتجسس عليك؟

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro بمواصفات قوية جدا وسعر متوسط وبعمر بطارية يدوم لساعات.. إليك أفضل سماعة لا سلكية في 2025

هاتفا Vivo X300 وXiaomi 17

أيهما أفضل للشراء.. هاتفا Vivo X300 وXiaomi 17 ولماذا ؟

بالصور

أفضل أوقات فحص سكر الدم لضبط الجلوكوز والوقاية من مضاعفات السكري

أهمية توقيت فحص سكر الدم
أهمية توقيت فحص سكر الدم
أهمية توقيت فحص سكر الدم

عصير البرتقال الطبيعي .. مشروب يومي فعّال لخفض ضغط الدم وتنشيط المناعة

فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم
فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم
فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم

العنف الرقمي الخفي يُعيد تشكيل هوية الأطفال العاطفية .. اعرف كيف تسيطر عليه

العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل
العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل
العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد