ناقد رياضي: تصريحات أسامة نبيه أسوأ من نتائج المنتخب في مونديال الشباب

انتقد الناقد الرياضي أحمد عويس تصريحات المدرب أسامة نبيه الأخيرة، حول نتائج منتخب الشباب ببطولة كأس العالم والتي توج بها المنتخب المغربي.

وقال أحمد عويس، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد أن تصريحات أسامة نبيه، كانت أسوأ من نتائج الفراعنة في بطولة العالم للشباب".

وأضاف “عويس” أن تصريحات نبيه تعكس حالة من الارتباك داخل منظومة الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تخدم المنتخب ولا اللاعبين الشباب الذين يحتاجون إلى الدعم والثقة.

وأضاف عويس، إن منتخب مصر قدم مباريات قوية، بالبطولة، والصورة لم تكن قاتمة مثلما يعتقد البعض، مشددًا على أن منتخبات أخرى في المنطقة، مثل منتخب المغرب للشباب، لم تتأهل إلى كأس العالم منذ عام 2007، ومع ذلك تواصل العمل بهدوء وثبات حتى استعادت قوتها.