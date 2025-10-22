لا عزاء للجان أو الكارهين .. خالد الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيس بوك

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل في أحدث ظهور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وكتب “الغندور” عبر حسابه على فيسبوك: “كل ما أشوف حاجات قلتها من سنين أو شهور وطلعت كلها صح سواء معلومة أو توقع أو رأي كروي وساعتها كنت بتهاجم أعرف الحمد لله أد إيه الواحد فاهم وبيقول الصح والحقيقة وكلام في الكورة سليم ولا عزاء للجان أو الكارهين والحاقدين والمختلفين لمجرد الاختلاف”.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية إن هناك تأجيلاً في مفاوضات التجديد لعقود لاعبي الأهلي من قبل سيد عبد الحفيظ المشرف على قطاع الكرة لما بعد الانتخابات.

وأوضح “الغندور” أن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم هم أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد عبد القادر الذي أبدى مرونة في مفاوضات التجديد وخفض مطالبه المالية لتصبح 25 مليون جنيه سنوياً بدلاً من 35 مليونًا.