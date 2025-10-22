قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرلمان التركي يعلن قرارًا مهمًا بشأن القوات المسلحة في سوريا والعراق
مصرع 31 شخصًا في انفجار شاحنة وقود بنيجيريا
في أسرع وقت | طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
حضر 898 عضوًا فقط.. حسن موسى يكشف كواليس فشل انعقاد الجمعية العمومية للزمالك|فيديو
دعاء للأم بالصحة والعافية.. ردّده يحفظها الله من كل مكروه وسوء
اليوم فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ- 2026م
تعرف على أسعار العملات الأجنبية مستهل الأربعاء
خطة أحلامه .. ياسين منصور: مشروع ضخم لتخريج نجوم المستقبل في الأهلي |فيديو
رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع ديانج لتجديد تعاقده وموقف اللاعب .. فيديو
3 كلمات يُستحب قولها بعد صلاة الوتر .. الأزهر للفتوى يوضحها
سرقات هزت العالم.. حقائق وخلفيات لأبرز جرائم استهدفت كنوز المتاحف الكبرى
لا عزاء للجان أو الكارهين .. خالد الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيس بوك

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل في أحدث ظهور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وكتب “الغندور” عبر حسابه على فيسبوك: “كل ما أشوف حاجات قلتها من سنين أو شهور وطلعت كلها صح سواء معلومة أو توقع أو رأي كروي وساعتها كنت بتهاجم أعرف الحمد لله أد إيه الواحد فاهم وبيقول الصح والحقيقة وكلام في الكورة سليم ولا عزاء للجان أو الكارهين والحاقدين والمختلفين لمجرد الاختلاف”.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية إن هناك تأجيلاً في مفاوضات التجديد لعقود لاعبي الأهلي من قبل سيد عبد الحفيظ المشرف على قطاع الكرة لما بعد الانتخابات.

وأوضح “الغندور” أن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم هم أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد عبد القادر الذي أبدى مرونة في مفاوضات التجديد وخفض مطالبه المالية لتصبح 25 مليون جنيه سنوياً بدلاً من 35 مليونًا.

