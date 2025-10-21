رقم قياسي جديد.. وزير الزراعة: صادراتنا بلغت 7.5 مليون طن

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن خفض سعر البنجر جاء نتيجة زيادة المساحات المزروعة العام الماضي بشكل فاق الطاقة الاستيعابية للمصانع، مشددًا على أن الوزارة وضعت حدًا أقصى للمساحات المزروعة لضمان عدم تضرر الفلاحين.

كما استعرض في مداخلة لبرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ومنة فاروق، عددًا من أسعار المحاصيل التعاقدية الأخرى، الذرة الصفراء: 9500 جنيه للطن، القطن: 12000 جنيه للطن، فول الصويا: 18000 جنيه، عباد الشمس: 15000 جنيه.

وأشار إلى أن الدولة تقدم قروضًا بفائدة 5% لصغار المزارعين، تجاوزت قيمتها 55 مليار جنيه، إضافة إلى مشاريع دعم الألبان، ومبادرات "البُتلو"، وبرامج التوسع في الإنتاج الحيواني والزراعي.

وعن الصادرات، أعلن الوزير أن مصر سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 7.5 مليون طن صادرات زراعية حتى نهاية سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن العام السابق.

وأوضح أن مصر فتحت أسواقًا جديدة لأكثر من 405 منتجًا زراعيًا في 168 دولة، من بينها جنوب إفريقيا والمكسيك، وهو ما يعكس جودة المنتجات المصرية وثقة الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن هذه القفزة جاءت نتيجة استراتيجية الدولة في التوسع الأفقي والرأسي، واستصلاح الأراضي الصحراوية، واستنباط أصناف زراعية جديدة تتحمل التغيرات المناخية، بالتعاون بين وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وجهاز "مستقبل مصر".