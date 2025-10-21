زراعة الشرقية تواصل تنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الهام الذي تقوم به مديرية الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعي حيث يعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز الإكتفاء الذاتي ودفع عجلة التنمية المستدامة و يساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية ، وتعزيز الصادرات، وخلق بيئة تدعم الابتكار الزراعي وتضمن استمرارية الموارد الطبيعية مما يسهم في رفعة المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية باستمرار تنفيذ فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية موسم 2025 بجميع مراكز المحافظة بحضور المهندس عبد العاطي سليمان مدير إدارة القوارض وعدد من مهندسي الإدارة ومديري الإدارات ورؤساء أقسام مكافحة القوارض بالمراكز ومديري الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الهدف من الحملة هو القضاء على أكبر عدد ممكن من القوارض باستخدام مبيد فوسفيد الزنك وكذلك التوعية بالاهتمام بنظافة الحقول من الحشائش ومخلفات المحاصيل وذلك بصفة دورية عقب الحصاد للحفاظ على المحاصيل الصيفية وزيادة الإنتاج.