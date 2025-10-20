إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل

شهدت بعض المحافظات عدة حوادث علي مدار الساعات الماضية حيث أصيب 11 شخصا في حادث طريق بالشرقية ونشب حريق عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية.

الشرقية

أصيب 11 شخصا بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصالحية الجديدة امام البوابة اتجاه فاقوس وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الدقهلية

أصيب عامل بارتجاج وإصابات متفرقة حيث سقط عليه جسم صلب داخل مصنع الغزل والنسيج بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.

يحيى محمد مقصود محمد 19 عاما مقيم نبروه حيث اصيب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقله الى مستشفى المنصورة التخصصي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وأخطرت النيابة العامة.

القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع في عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح وبدء عملية التبريد لعدم تجدد النيران.

وكان الحريق قد شبّ في الطابق الثاني من العقار، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، وبإشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي الطوابق والعقارات المجاورة.

وتمت السيطرة الكاملة على الحريق وإجراء عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، وجارى حصر الخسائر المادية ومعاينة أسباب الحادث، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتولت النيابة العامة التحقيق.