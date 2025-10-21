إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالعاشر من رمضان

أصيب 10 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى في سيارة ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر اتجاه العاشر أمام السجن بمحافظة الشرقية.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى في سيارة ميكروباص بطريق بلبيس – العاشر اتجاه العاشر أمام السجن بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.