محافظات

الشرقية: تسليم 249 "كشك" للأسر الأولى بالرعاية

أ ش أ

سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع جمعية الأورمان 249 "كشك" مجهزا بالبضاعة وبالأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعاية بقري ونجوع ومراكز محافظة الشرقية.


أوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية أحمد حمدي عبدالمتجلي - في بيان اليوم - أن تسليم الأكشاك يهدف إلى تحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة وذلك بتوفير فرص عمل حقيقة للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم، مؤكدًا حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم غير القادرين، وتقديم لهم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والعديد من الخدمات الأخرى.


ولفت إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.


من جانبه قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان إن الجمعية تسعى لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكل مدن ومراكز المحافظة، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع محافظة الشرقية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، لافتا إلى أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها.


وفي سياق آخر، أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور أحمد البيلي، أن مشروع رعايات مصر قدم خلال الأسبوع الماضي الخدمة لـ1544 مريضا، منهم علاج 149 مصابا خلال حوادث متنوعة و تسكين 258 طفلا بالحضانات وكذلك 46 طفلا في الرعاية المركزة للأطفال.


وقال إنه بجانب ذلك تم تسكين 912 حالة رعاية مركزة للأمراض الباطنية، والمخ والأعصاب، و84 حالة رعاية مركزة لأمراض القلب، بالإضافة إلى تحويل وتنسيق ومتابعة عروض تخصصية لـ134 حالة مرضية، تحتاج إلى عروض طبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية دقيقة.
 

