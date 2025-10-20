قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إزاي أعمل شهادة صحية لكتب الكتاب؟.. السعر والأماكن
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على مواقف سيارات الأجرة، بالتنسيق مع إدارات المواقف والمرور، لمتابعة حركة المواقف على مدار اليوم، والاستفسار من الركاب بشكل مباشر للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المقررة، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات أو تجاوزات قد تمس المواطنين.

في هذا السياق، قام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بجولة ميدانية داخل موقف الأحرار العمومي بالزقازيق، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، حيث تم وضع ملصقات على سيارات الأجرة تتضمن خط السير وقيمة الأجرة الرسمية، مع التشديد على السائقين بضرورة تحصيل الأجرة المقررة فقط، وعدم تحميل الركاب أية زيادات غير قانونية، حفاظًا على حقوقهم وتجنبًا للمساءلة القانونية.

وأكد محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملات مكثفة ومستمرة بجميع المراكز والمدن لضمان استقرار منظومة النقل العام، وتوفير خدمة آمنة ومنضبطة للمواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة لاستغلال المواطنين أو مخالفة القرارات الصادرة بشأن تعريفة الركوب.

وناشد المحافظ المواطنين بسرعة التواصل مع غرفة عمليات المحافظة على مدار ٢٤ ساعة للإبلاغ عن أي سائق لا يلتزم بالتعريفة الرسمية، وذلك عبر الخط الساخن:

2303693-055

055-2314025

055-2314004

الشرقية محافظ الشرقية سيارات الأجرة إدارات المواقف والمرور

