وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على مواقف سيارات الأجرة، بالتنسيق مع إدارات المواقف والمرور، لمتابعة حركة المواقف على مدار اليوم، والاستفسار من الركاب بشكل مباشر للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المقررة، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات أو تجاوزات قد تمس المواطنين.

في هذا السياق، قام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بجولة ميدانية داخل موقف الأحرار العمومي بالزقازيق، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، حيث تم وضع ملصقات على سيارات الأجرة تتضمن خط السير وقيمة الأجرة الرسمية، مع التشديد على السائقين بضرورة تحصيل الأجرة المقررة فقط، وعدم تحميل الركاب أية زيادات غير قانونية، حفاظًا على حقوقهم وتجنبًا للمساءلة القانونية.

وأكد محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملات مكثفة ومستمرة بجميع المراكز والمدن لضمان استقرار منظومة النقل العام، وتوفير خدمة آمنة ومنضبطة للمواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة لاستغلال المواطنين أو مخالفة القرارات الصادرة بشأن تعريفة الركوب.

وناشد المحافظ المواطنين بسرعة التواصل مع غرفة عمليات المحافظة على مدار ٢٤ ساعة للإبلاغ عن أي سائق لا يلتزم بالتعريفة الرسمية، وذلك عبر الخط الساخن:

2303693-055

055-2314025

055-2314004