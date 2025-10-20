إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

أصيب 11 شخصا بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصالحية الجديدة امام البوابة اتجاه فاقوس وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة يفيد استقبال 11 شخصا مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم .
وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصالحية الجديدة امام البوابة اتجاه فاقوس وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.