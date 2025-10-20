قرار من النيابة بشأن إصابة سيدة في مشاجرة مع شقيق زوجها بالشرقية

قررت جهات التحقيقات سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة إصابة سيدة فى مشاجرة مع شقيق زوجها بالشرقية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بالتهجم على منزل أسرتها بالشرقية بتحريض من عمها ونجله مُستخدمين أسلحة بيضاء وإحداث إصابات بوالدتها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لمركز شرطة أبوكبير بالشرقية كلٍ من: طرف أول (والدة الشاكية "مصابة بجرح بالوجه" – ونجلها) طرف ثان (شقيق زوج الأولى ونجله) جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بحدوث مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة ، تبادلوا خلالها التعدى بالضرب، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإحداث إصابة بوالدة الشاكية بإستخدام "مفك".. وتم ضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة فى التعدى فى حينه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.