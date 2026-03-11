انتصار قانوني جديد.. القضاء يحسم أزمة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر

أسدل القضاء الستار على النزاع القانوني الطويل بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر، مالك بعد صدور أحكام قضائية جديدة جاءت لصالح الشركة، لتنهي واحدة من أبرز الأزمات القانونية في الوسط الموسيقي خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت الشركة في بيان رسمي، أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت في الدعوى رقم 447 لسنة 17 ق، المقامة من شيرين عبد الوهاب ضد الشركة وآخرين، بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم.

كما قضت محكمة استئناف القاهرة في التظلم رقم 68 لسنة 141 ق، المقام من شيرين عبد الوهاب ضد الشركة، والذي طالبت فيه بإنهاء إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم 1700 لسنة 2024، استنادًا إلى بطلان اتفاق التحكيم وادعاء تزوير العقد المؤرخ في 11 أكتوبر 2018، بسقوط الحق في التظلم لرفعه بعد الميعاد القانوني.

وأكدت الشركة أن هذه الأحكام تعني انتهاء جميع النزاعات القضائية القائمة بين الطرفين، سواء أمام القضاء العادي أو التحكيم الدولي، بأحكام نهائية لصالح شركة ذي بيسمنت.

وأشار البيان إلى أن الأحكام الصادرة تؤكد اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع وصحة ونفاذ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 11 أكتوبر 2018، وعدم ثبوت أي تزوير به، فضلًا عن التزام الشركة بكافة تعاقداتها القانونية.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها الدائم بالقوانين والأعراف المهنية في علاقتها مع الفنانين، مشددة على أنها لم تُخل يومًا بالتزاماتها التعاقدية أو القانونية مع شركائها.

وفي خلفية النزاع، كانت شركة The Basement Records قد حصلت على حكم تحكيمي نهائي في 17 فبراير 2026 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القضية رقم 1700 لسنة 2024، بشأن عقد إدارة وتشغيل قناة شيرين عبد الوهاب على يوتيوب واستغلال مصنفاتها الفنية الموقع بين الطرفين في 11 أكتوبر 2018.

وقضى الحكم بإلزام شيرين بسداد نحو 495 ألف دولار تعويضًا عن فوات الكسب إضافة إلى 1.5 مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية، مع رفض طلب فسخ التعاقد وتأكيد أحقية الشركة في إدارة القناة الرسمية للفنانة على يوتيوب باسم SHERINE حتى 2 يونيو 2027. كما أكد الحكم ثبوت سداد الشركة لجميع المستحقات المالية خلال فترة التعاقد.