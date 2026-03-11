قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 12 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة تضرب بعض المناطق غدا
إيران في مجلس الأمن: الاتهامات باطلة والهجوم الأمريكي الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي
ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي بثلاثية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا
الدفاع البحرينية: اعترضنا ودمرنا أكثر من 100 صاروخ و170 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
مراسل صدى البلد من بروكسل: مصر اتخذت نفس إجراءات أوروبا بشأن الأزمة العالمية
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 23 رمضان في الحرمين الشريفين
تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو
الشعب زعلان من الأسعار.. أحمد موسى للمصريين: الأزمة مؤقتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انتصار قانوني جديد.. القضاء يحسم أزمة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر

شيرين عبد الوهاب ومحمد الشاعر
شيرين عبد الوهاب ومحمد الشاعر
تقى الجيزاوي

أسدل القضاء الستار على النزاع القانوني الطويل بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر، مالك بعد صدور أحكام قضائية جديدة جاءت لصالح الشركة، لتنهي واحدة من أبرز الأزمات القانونية في الوسط الموسيقي خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت الشركة في بيان رسمي، أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت في الدعوى رقم 447 لسنة 17 ق، المقامة من شيرين عبد الوهاب ضد الشركة وآخرين، بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم.

كما قضت محكمة استئناف القاهرة في التظلم رقم 68 لسنة 141 ق، المقام من شيرين عبد الوهاب ضد الشركة، والذي طالبت فيه بإنهاء إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم 1700 لسنة 2024، استنادًا إلى بطلان اتفاق التحكيم وادعاء تزوير العقد المؤرخ في 11 أكتوبر 2018، بسقوط الحق في التظلم لرفعه بعد الميعاد القانوني.

وأكدت الشركة أن هذه الأحكام تعني انتهاء جميع النزاعات القضائية القائمة بين الطرفين، سواء أمام القضاء العادي أو التحكيم الدولي، بأحكام نهائية لصالح شركة ذي بيسمنت.

وأشار البيان إلى أن الأحكام الصادرة تؤكد اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع وصحة ونفاذ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 11 أكتوبر 2018، وعدم ثبوت أي تزوير به، فضلًا عن التزام الشركة بكافة تعاقداتها القانونية.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها الدائم بالقوانين والأعراف المهنية في علاقتها مع الفنانين، مشددة على أنها لم تُخل يومًا بالتزاماتها التعاقدية أو القانونية مع شركائها.

وفي خلفية النزاع، كانت شركة The Basement Records قد حصلت على حكم تحكيمي نهائي في 17 فبراير 2026 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القضية رقم 1700 لسنة 2024، بشأن عقد إدارة وتشغيل قناة شيرين عبد الوهاب على يوتيوب واستغلال مصنفاتها الفنية الموقع بين الطرفين في 11 أكتوبر 2018.

وقضى الحكم بإلزام شيرين بسداد نحو 495 ألف دولار تعويضًا عن فوات الكسب إضافة إلى 1.5 مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية، مع رفض طلب فسخ التعاقد وتأكيد أحقية الشركة في إدارة القناة الرسمية للفنانة على يوتيوب باسم SHERINE حتى 2 يونيو 2027. كما أكد الحكم ثبوت سداد الشركة لجميع المستحقات المالية خلال فترة التعاقد.

شيرين عبد الوهاب المنتج محمد الشاعر محكمة القاهرة الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

الغرفه التجاريه

دمياط تأمر.. مبادرة الدفع بسيارات محملة بمختلف السلع الغذائية الأساسية للمواطنين

جولة تفقدية لوكيل صحة الأقصر وختام أعمال القافلة الطبية بالكرنك

جولة تفقدية لوكيل صحة الأقصر وختام أعمال القافلة الطبية بالكرنك

وليد التمامى

الشيوخ يوافق على إحالة مقترح توصيل الغاز الطبيعي بدمياط إلى الحكومة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏
جيتور ‏G600‎‏

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد