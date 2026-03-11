وزير التموين: الاحتياطي الإستراتيجي من السلع آمن وتنويع مصادر القمح لمواجهة تداعيات الحروب

أكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يمثل أولوية قصوى للحكومة في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة، مشددًا على أن الدولة تعمل باستمرار على تحسين منظومة التخزين والتوريد لمواجهة أي تطورات محتملة.

وأوضح وزير التموين في مؤتمر حزب الجبهة الوطنية أن مصر تتعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية، ومنها الحرب في غزة والتوترات مع إيران، بخطط استباقية لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الدولة مستعدة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن، موضحًا أن الحكومة نجحت في تنويع مصادر استيراد القمح، بعدما كانت تعتمد في السابق بشكل أساسي على موردين رئيسيين مثل روسيا وأوكرانيا، لتشمل دولًا أخرى بما يعزز أمن الإمدادات الغذائية.

وأضاف أن الدولة تعتمد كذلك على تنوع مصادر التمويل لضمان استمرار تدفق السلع، مشيرًا إلى أن الثقة في الاقتصاد المصري تمثل عاملًا مهمًا في توفير هذه الموارد.

وأكد وزير التموين أن الزيادة التي شهدتها أسعار البترول مؤخرًا لم تؤثر على سعر رغيف الخبز المدعم، موضحًا أن الدولة تتحمل فارق التكلفة لضمان استمرار دعم الخبز للمواطنين.

وأوضح أن منظومة الأمن الغذائي تعتمد على عدة محاور تشمل تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز قدرات التخزين، وزيادة السعات التخزينية للصوامع، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على توفير سعر مناسب لتوريد القمح المحلي من المزارعين، مع تطوير منظومة النقل خاصة النقل النهري بما يسهم في تقليل الفاقد والهدر خلال عمليات النقل والتخزين.

وشدد الوزير على أن المطاحن الحديثة ساهمت أيضًا في تقليل نسب الفاقد، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن ومطمئن.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأجهزة الرقابية تكثف حملاتها على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال من بعض التجار.