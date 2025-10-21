سونيا الحبال تكشف أنواع الأحلام وأسرار الطاقة الخفية.. فيديو

أكدت خبيرة الطاقة سونيا الحبال أن لكل شيء في الكون طاقة وترددًا خاصًا، مؤكدة أن الشخص الناجح هو من يستطيع ضبط الموجة الخاصة به تمامًا كما يحدث عند البحث عن تردد إذاعي واضح في الراديو.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية سارة سامي في برنامج "انا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الأحلام تُعد رسائل روحانية تصل إلى الإنسان أثناء نومه، حين تنام الجسد وتسافر الروح لتجلب إشارات من السماء.

وأشارت إلى أن أول من تلقى هذه الإشارات كان النبي يوسف عليه السلام، عندما رأى في طفولته أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له ساجدين، معتبرة أن تلك الرؤية كانت أول رسالة تحدد مستقبله.

وأضافت أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الأحلام، الأول هو أحلام الرسائل، وهي بمثابة إشارات روحانية ترشد الإنسان، مثل رؤية البحر أو النور.

وأوضحت أن أما النوع الثاني فهو أحلام تفريغ الطاقة، وفيها يعبر الجسد عن مخاوفه وقلقه الداخلي، أما النوع الثالث والأهم فهو الأحلام ذات الطاقة المرتفعة، وفيها يرى الإنسان وقائع حقيقية أو رموزًا مقدسة كزيارة الأنبياء أو رؤية أحد الأقارب الراحلين أو حتى بشائر تتعلق بالمستقبل.