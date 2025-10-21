مدرب بايرن ميونخ يتحدث بمرارة عن واقعة عنصرية تعرض لها قبل أربع سنوات

أكد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، أن الإساءات العنصرية التي تعرض لها من جماهير كلوب بروج خلال فترة تدريبه لأندرلخت لا تزال تترك أثرها النفسي عليه حتى الآن.



وقال كومباني، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه المقبلة يوم الأربعاء:«رغم أنني كنت قائداً للمنتخب البلجيكي ولعبت له 17 عاماً، إلا أنني تعرضت في أحد الملاعب لوصف عنصري مهين حين نعتني البعض بـ(القرد البني)، وهو أمر يصعب تقبله».



وأضاف المدرب البلجيكي:

«لا أزال حتى اليوم غير قادر على تجاوز تلك اللحظات. أحاول أن أُبقي تركيزي على المباراة القادمة فقط، لكني عندما أتذكر تلك الواقعة أشعر بالعجز عن التعبير، تماماً كما حدث قبل أربع سنوات».