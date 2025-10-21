فليك: برشلونة غيرني.. لم أفعل هذا الأمر مع بايرن ميونخ

أكد هانز فليك مدرب برشلونة الإسباني، أن فريقه الحالي جعله أكثر حماسا مقارنة بما كان عليه مع بايرن ميونخ.

وقال فليك في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عبر حسابه على منصة "إكس": "خلال مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الشهيرة بنتيجة 8-2، لم أحتفل حتى، ولم أبتسم، على الإطلاق".

وأضاف المدرب الألماني: "انظروا إليّ الآن! لقد غيّرني برشلونة".

ومن المقرر أن يغيب فليك عن مواجهة برشلونة المقبلة ضد ريال مدريد، في الدوري الإسباني، بسبب الإيقاف.



رئيس برشلونة يكشف موعد تكريم ميسي



في سياق آخر، كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن الموعد المنتظر لتكريم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مؤكداً أن الحدث سيقام بالتزامن مع افتتاح ملعب "كامب نو" بعد انتهاء أعمال التطوير الجارية حالياً.

وكان رحيل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 بمثابة صدمة كبيرة لعشاق النادي، بعدما انتهى عقده دون التوصل إلى اتفاق جديد بسبب الأزمة المالية الخانقة التي عصفت بالإدارة آنذاك.

ورغم الوعود السابقة التي أطلقها لابورتا بشأن بقاء ميسي، إلا أن عدم تمكن وتحدث لابورتا في تصريحات لصحيفة سبورت الكتالونية قائلًا: "ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ، ونحن نتطلع لتكريمه بالشكل الذي يليق بمسيرته، كما قلت سابقًا، نخطط لإقامة هذا التكريم عند عودتنا إلى ملعب كامب نو، ومن المتوقع أن يكون ذلك في نهاية عام 2026، الجميع في النادي ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر".