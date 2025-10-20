عودة ذهبية.. ديمبيلي يمنح باريس سان جيرمان دفعة قوية قبل موقعة ليفركوزن

تلقى باريس سان جيرمان دفعة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، بعدما تأكدت عودة النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى قائمة الفريق المسافرة، عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأسابيع.

وغاب ديمبيلي عن سبع مباريات متتالية في مختلف البطولات بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال سبتمبر الماضي، لكنه بات جاهزًا للمشاركة مجددًا مع الفريق، وفقًا لتقارير صحفية فرنسية.

وكان صاحب الـ28 عامًا قد قدّم موسمًا استثنائيًا مع باريس سان جيرمان في 2024-2025، حيث ساهم في 46 هدفًا (سجّل 33 وصنع 13)، ليُتوَّج مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية، ويصبح ثاني لاعب في تاريخ النادي الباريسي يحصد الجائزة بعد ليونيل ميسي عام 2021.

واستهل ديمبيلي الموسم الحالي 2025-2026 بشكل مميز بتسجيل هدفين وصناعة هدف خلال أول ثلاث جولات في الدوري الفرنسي، قبل أن يُصاب أثناء تمثيله منتخب فرنسا.

ويُعد ديمبيلي أحد أبرز عناصر التتويج التاريخي لباريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعدما سجل ثمانية أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة، ليصبح ثاني أكثر لاعب فرنسي مساهمة في الأهداف خلال نسخة واحدة من البطولة بعد كريم بنزيما في موسم 2021-2022. كما دخل التاريخ بكونه أول لاعب يصنع هدفين في نهائي دوري الأبطال منذ مارسيلو في نسخة 2018، خلال الفوز الكبير لباريس على إنتر بنتيجة (5-0).