كاستيلو: الفوز بكأس إفريقيا استكمال لسيطرة الأهلي على البطولات القارية

أكد عمر خالد «كاستيلو»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أن التتويج ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري على حساب منتدى درب السلطان المغربي؛ جاء استكمالًا للموسم المنقضي التاريخي الذي فاز خلاله الأهلي بـ 6 بطولات، ليضيف النادي بطولة جديدة إلى خزائنه.

وأوضح «كاستيلو» أن هدف الفريق منذ البداية كان الفوز باللقب الإفريقي، وأن لاعبي الأهلي كان لديهم إصرارا كبيرا على العودة إلى القاهرة بكأس البطولة.

وأبدى سعادته بالتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، والهيمنة على كل بطولات إفريقيا؛ بعدما نجح الفريق في إضافة لقب بطولة أبطال الدوري إلى بطولتي كأس السوبر وكأس أبطال الكؤوس الإفريقية التي فاز بهما في مايو الماضي.

وتوجه «كاستيلو» برسالة شكر لجماهير الأهلي التي كانت الداعم الأول للاعبين باستمرار، وحرصهم على حضور المباريات حتى وهي تقام خارج مصر، مؤكدًا أن جماهير الأهلي تستحق هذا اللقب؛ لأنهم اللاعب الأول دائمًا في الفريق بفضل دعمهم وتشجيعهم للاعبين.