أخبار العالم

مطار فيلنيوس يعلق العمل بسبب بالونات في مجاله الجوي.. و يوجه الأتهام لبيلاروس

هاجر رزق

اتهم مطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا دولة “بيلاروس” بارتكاب "هجوم هجين"، أدى إلى تعليق المطار عملياته لعدة ساعات، اليوم السبت، بسبب ظهور بالونات في مجاله الجوي، وجاء هذا الاتهام في سياق سلسلة من الحوادث المماثلة التي أدت إلى تعليق عمل المطار عدة مرات خلال الأسابيع الماضية.

المطار يكتشف علامات ملاحية للبالونات

وأفاد المطار، أنه في السادس من ديسمبر الساعة 18:06 بالتوقيت المحلي (19:08 بتوقيت موسكو)، تم اكتشاف علامات ملاحية مميزة للبالونات في مناطق تشكل خطرا على الطيران، مما أدى إلى فرض قيود على المجال الجوي فوق المطار حتى الساعة 21:05 بالتوقيت المحلي (22:05 بتوقيت موسكو)، و ذلك بحسب منشور عبر صفحة المطار على فيسبوك.

في نهاية نوفمبر، أبلغ رئيس المركز الوطني الليتواني لإدارة الأزمات، فيلمانتاس فيتكاوسكاس، بأن مطار فيلنيوس قد أوقف عملياته عدة مرات سابقا بسبب ظهور بالونات يزعم أنها تحمل مهربات أو تجسس من بيلاروس.

وردا على هذه الحوادث، أعلنت حكومة ليتوانيا في 30 أكتوبر إغلاق الحدود البرية مع بيلاروس لمدة شهر حتى 30 نوفمبر، مع إمكانية تمديد الإغلاق. وتم السماح باستثناءات محدودة للدبلوماسيين والمواطنين المغادرين من بيلاروس من دول الاتحاد الأوروبي والناتو عبر معبر "ميدينينكاي"، بينما أغلق معبر "شالتشينينكاي" بالكامل. وتم إعادة فتح الحدود في 19 نوفمبر، قبل الموعد المحدد أصلا.
 

