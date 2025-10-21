رسميًا .. بايرن ميونخ يعلن تجديد عقد كومباني حتى 2029

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميًا، اليوم، الثلاثاء، عن تمديد عقد المدير الفني فينسنت كومباني، ليستمر في قيادة الفريق حتى 30 يونيو 2029، بعد أن كان عقده الحالي ينتهي في صيف عام 2027.

بايرن ميونخ يعلن تجديد عقد كومباني حتى 2029

وجاء هذا القرار تتويجًا للعمل الكبير الذي قدمه المدرب البلجيكي صاحب الـ39 عامًا منذ توليه قيادة الفريق قادمًا من بيرنلي الإنجليزي في صيف 2024، حيث نجح في موسمه الأول في قيادة بايرن ميونخ للتتويج بلقب الدوري الألماني "البوندسليجا"، كما حصد كأس السوبر الألماني مطلع الموسم الحالي.

كومباني: أنا ممتن وفخور وأشكر نادي بايرن ميونيخ على الثقة

وفي أول تعليق له بعد التجديد، قال كومباني: "أنا ممتن وفخور، وأشكر نادي بايرن ميونيخ على الثقة التي منحوني إياها منذ اليوم الأول. أشعر وكأنني في النادي منذ وقت طويل، وأنا أعرف أجواءه جيدًا. لقد كانت تجربة رائعة حتى الآن، ونحن في بداية رحلة مميزة. دعونا نواصل العمل الجاد ونحقق المزيد من النجاحات."

من جانبه، قال رئيس النادي هيربرت هاينر: “تجديد العقد مع فينسنت كومباني يعد بمثابة تصويت قوي بالثقة على العمل الرائع الذي قدمه حتى الآن، كما يعكس رغبتنا في الاستقرار والاستمرار على طريق النجاح. فينسنت يحظى بتقدير كبير من اللاعبين والإدارة والجماهير.”

بهذا التجديد، يؤكد بايرن ميونيخ تمسكه بالاستقرار الفني بقيادة فينسنت كومباني، في خطوة تهدف إلى مواصلة الهيمنة محليًا والعودة بقوة على الساحة الأوروبية.