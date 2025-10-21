أسما إبراهيم تشارك في قمة فوربس الشرق الأوسط للمرأة 2025

تشارك الإعلامية أسما إبراهيم، مقدمة البرامج على قناة القاهرة والناس، والمصنّفة ضمن أقوى 100 امرأة في الوطن العربي وفقًا لتصنيفات فوربس الشرق الأوسط، في قمة فوربس الشرق الأوسط للمرأة 2025، التي تُعقد يومي 2 و3 نوفمبر 2025 في احدي الفنادق بالرياض.

وتنضم أسما إلى مجموعة من أبرز المتحدثات من مختلف دول المنطقة، لمناقشة موضوعات تتعلق بتمكين المرأة ودورها في الإعلام والمجتمع.

تهدف القمة إلى تسليط الضوء على التجارب النسائية المؤثرة في الشرق الأوسط، وتعزيز الحوار حول سبل دعم المرأة في مجالات القيادة والإبداع والعمل العام.

وتشارك أسما إبراهيم في القمة ممثّلةً لمصر ضمن نخبة من الشخصيات النسائية من المنطقة والعالم.

"حبر سري" يتصدر بحث جوجل في رمضان

تصدَّر برنامج "حبر سري" قائمة البرامج الأكثر رواجًا خلال شهر رمضان، وذلك وفقًا لإحصائيات محرك البحث العالمي "جوجل"، حيث حظي بنسبة بحث مرتفعة في مصر وعدد من الدول العربية، من بينها: المغرب، الإمارات، السعودية، الجزائر، والأردن، إلى جانب تصدّره نتائج البحث في عدد من الولايات الأمريكية وكندا.

وحققت حلقات البرنامج تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّرت "الترند" طوال الشهر الكريم، بفضل استضافة عدد كبير من النجوم، من بينهم: أحمد السقا، محسن جابر، حسن الرداد، صابرين، طارق لطفي، إياد نصار، داليا مصطفى، وغيرهم.

يُذكر أن برنامج "حبر سري"، الذي تُقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، عُرض خلال شهر رمضان الماضي عبر قناتي "القاهرة والناس" و"CBC".