سفير الهند بالقاهرة يكشف جهود مصر في وقف حرب غزة

هنأ السفير الهندي، سوريش ك. ريدي، مصر على دورها المهم والمؤثر في إحراز تقدم في مفاوضات وقف الحرب على قطاع غزة وصولا لتوقيع اتفاق سلام.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية سارة سامي، مقدمة برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد أن مصر لعبت الدور الأكبر في وقف الحرب وهذا يؤكد دورها في المنطقة والعالم.

وأردف أن مصر استطاعت أن تجذب قادة العالم كي يأتون لشرم الشيخ، وهذه قصة رائعة من التصميم والعزم على مدار عامين من الجهود، فكل التهنئة لمصر شعبا وقيادة.

وأكد السفير الهندي، سوريش ك. ريدي، أن من أدوات الترويج للسياحة الهندية هو الأفلام التي يتم تصويرها في المعالم الهندية كما تفعل مصر من خلال إنتاج أفلام عن منشآتها السياحية، مؤكدا مشاركة نيودلهي في مهرجاني الجونة والقاهرة السينمائي الدولي.

