الزمالك يستعيد نجم سوبر بإياب بطل الصومال في الكونفدرالية

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لـ خوض مباراة نظيره فريق ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ومن المقرر أن تقام مباراة العودة والتي تجمع بين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ونظيره فريق ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.





واستقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي تجهيز محمود جهاد نجم الفارس الأبيض من أجل المشاركة فى مباراة الإياب أمام فريق ديكيداها الصومالي فى دور الـ 32 بـ كأس الكونفدرالية.





وغاب محمود جهاد عن المشاركة مع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منذ فترة طويلة بداعي الإصابة التي تعرض لها اللاعب علي أن يتم تجهيزه للمشاركة في مباراة الإياب بالكونفدرالية الافريقية أمام بطل الصومال.



الزمالك يستعيد خدمات مهاجم سوبر



انتظم الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وأبعدته عن الفريق في الفترة الماضية .





وفي نفس الوقت شارك عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا ثنائي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعدما منحهما الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا راحة في لقاء الذهاب.

وكان فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

