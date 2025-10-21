قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر
بعد خسارته نوبل .. ترامب يفوز بجائزة مهندس السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون
أحمد موسى يكشف جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.. غدًا الأربعاء
الآلاف يحيون الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
وزراء الليكود يطالبون الرئيس الإسرائيلي هرتسوج بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي لـ بروكسل
بعد تعيينه في مجلس الشيوخ .. تكريم ياسر جلال من مهرجان وهران مع نادية الجندي
الجدري المائي .. كيفية العلاج منه بعد إصابة 24 طالبا
الذهب يواصل تراجعه في التعاملات المسائية .. اعرف سعر عيار 21 الآن
هاآرتس: مكتب رئيس إسرائيل ناقش مع عائلات الرهائن احتمال العفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي
هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح حكم الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يكشف جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.. غدًا الأربعاء

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

كشف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.

يستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج عمله خلال زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، صباح غد الأربعاء، بمقابلة مع كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية.


وعقب ذلك، يصل الرئيس بعد ظهر غد إلى مقر المفوضية الأوروبية للمشاركة في الجلسة الختامية للحدث الاقتصادي الذي يعقد بين مصر والاتحاد الأوروبي على هامش القمة الأوروبية، حيث يلقي الرئيس كلمة خلال الجلسة الختامية.


ثم يتوجه الرئيس إلى مقر المجلس الأوروبي، حيث يشارك الرئيس مساء اليوم في الجلسة الرئيسية للقمة المصرية الأوروبية.


وعقب انتهاء القمة، يتوجه  الرئيس إلى مقر انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بحضور رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية.


كما يشارك  الرئيس مساء غد الاربعاء في مأدبة عشاء رسمية مقامة على شرفه بحضور رؤساء وقادة ورؤساء حكومات ٢١ دولة أوروبية تأكد حضورهم.


وفيما يتعلق بجدول زيارة  الرئيس بعد غد الخميس، يعقد السيد الرئيس لقاء مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، كما سيتم عقد لقاء خلال مأدبة إفطار عمل بين الجانبين.


كما يتضمن برنامج الزيارة توجه  الرئيس للقصر الملكي البلجيكي، حيث سيكون في استقباله الملك فيليب ملك بلجيكا الذي سيصطحبه إلى مكتبه لإجراء لقاء ثنائي.

أحمد موسى السيسي بروكسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

قبل فتح الأبواب | حسين عبد البصير يكشف لـ صدى البلد : المتحف الكبير هيعرض أسرار مقبرة توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في التاريخ

معبد رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل

مدينة أبوسمبل تشهد انتعاشة سياحية قبل ساعات من ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.. شاهد

معرض الاقصر للكتاب

الآخر في عالم بهاء طاهر.. ندوة فكرية في معرض الأقصر للكتاب

بالصور

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

فيديو

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

المزيد