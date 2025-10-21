على طريقة لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته بالإسكندرية

كشفت الأجهرة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من (مدير أحد مكاتب البريد - كائن بدائرة القسم) بأنه حال توجهه للمكتب محل عمله إكتشف وجود فتحة بحائط مشترك بين المكتب ومسجد ملاصق له ، وعدم وجود مسروقات.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بقنا) حال تواجده بمحل إقامته .

وبمواجهته أقر بأنه يتردد على شقيقته بالإسكندرية بشكل دورى ، وبتاريخ 18 الجارى إختمرت فى ذهنه سرقة مكتب البريد محل الواقعة بأسلوب "النقب" ، وفى سبيل ذلك قام بالدلوف للمسجد الملاصق لمكتب البريد ، والإنتظار حتى إنصراف المصلين ، وقام بالحفر بإستخدام (مطرقة ، أزميل) وإحداث فتحة بالحائط المشار إليه والدلوف للمكتب ، إلا أنه لم يتمكن من السرقة لتشغيل صافرة الإنذار ذاتياً ، ولاذ بالهرب تاركاً الأدوات المستخدمة فى الواقعة "تم ضبطها".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





