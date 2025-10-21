ناقد رياضي عن حارس بيراميدز: الأفضل في مصر

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي أداء أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز بعد فوز الفريق علي فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي.

و كتب خالد طلعت عبر فيسبوك:أنا انتقدت أحمد الشناوي كتير الموسم اللي فات لأنه كان سبب من أسباب ضياع الدوري من بيراميدز وتحديدا في مباراتي فاركو والبنك الأهلي.

و تابع :ولكن الموسم ده الشناوي عامل أداء هايل وهو أفضل حارس مرمى في مصر وبفارق كبير عن أي حد تاني وبقى فعلا الشناوي في حتة تانية، بس المرة دي أحمد مش محمد.

و أضاف:الشناوي لعب 13 ماتش مع بيراميدز في كل البطولات ، خرج بكلين شيت في 10 ماتشات منهم ودي نسبة عالية جدا.

و استكمل :وخلال الـ13 ماتش دخل مرماه 5 أهداف فقط ودي أفضل نسبة لأي حارس في مصر الموسم الحالي،الشناوي لازم يكون موجود في منتخب مصر الأول خلال الفترة الجاية.

وحقق نادي بيراميدز فوزاً مستحقاً على فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي في الجولة الحادية عشرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 23، بعد كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين قابلها فيستون ماييلي بتسديدة من لمسة واحدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى.

وجاء هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 57، بعد كرة عرضية من مهند لاشين من جهة اليسار قابلها مصطفى فتحي برأسية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأرضية الملعب ومرت بغرابة من بين أيدي محمد سعيد شيكا وسكنت المرمى

وبهذه النتيجة يقفز بيراميدز إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة، وتجمد فاركو فى المركز الـ21 والأخير من جدول ترتيب الدوري المصري.