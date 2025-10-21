جوا وبرا حب للسيسي| أحمد موسى: زغاريط في بروكسل احتفالا برئيسنا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اكبر تجمع للمصريين في الخارج حدث اليوم في بروكسل امام مقر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واضاف الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج علي مسئوليتي ، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن.القمة الأولي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مقر الاتحاد الاوروبي تعقد غدا، متابعا أن الجالية المصرية في بروكسل نظموا واقفة في حب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مقر إقامته.

وتابع الإعلامي أحمد موسى ، أن الجاليات المصرية في اوروبا تحتشد امام مقر اقامه الرئيس السيسي الترحيب بوصوله، مستدركا أن :"جوا وبرا حب للرئيس عبدالفتاح السيسي، وزغاريط في بروكسل احتفالا برئيسنا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن اولادنا في الجامعات الاوروبية كانوا في انتظار الرئيس عبد الفتاح السيسي امام مقر الاقامة ببروكسل.