أصل الحكاية

بيراميدز حسم الأمر.. هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك في صفقة تبادلية؟

رمضان صبحي
رمضان صبحي
أحمد أيمن

انتشرت أنباء حول انتقال رمضان صبحي، جناح فريق بيراميدز، إلى صفوف نادي الزمالك. لكن هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، خرج عن صمته ليكشف حقيقة هذه الأخبار.

عقد رمضان صبحي مع بيراميدز 

انضم رمضان صبحي لنادي ستوك سيتي وظل معه موسمين قبل أن ينتقل لهدرسفيلد، ثم عاد للأهلي على سبيل الإعارة في 2018 وانتهت إعارته في 2020 انتقل بعدها الي بيراميدز. 

وقام اللاعب بالتوقيع لبيراميدز على عقد لمدة 3 سنوات قبل أن يتم الاتفاق النهائي ليكون التوقيع عقد يمتد لخمس مواسم سنوات في أعلى قيمة عقد بتاريخ الدوري المصري من 4.5 إلى 5 ملايين يورو. وتقاضي مقدم راتب قيمته  40 مليون جنيه. 

انتهى عقد رمضان صبحي في صيف 2025، إلا أن فريق بيراميدز نجح في تجديد تعاقده مع اللاعب لمدة 3 سنوات.

رمضان صبحى شارك مع بيراميدز طوال مسيرته فى 131 مباراة، سجل خلالها 34 هدفا، وصنع 24.

هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟

خلال تصريحات تليفزيونية له عبر برنامج "هاتريك"، أكد هاني سعيد أنه لا يوجد أي اتفاق بين بيراميدز والزمالك بشأن انتقال رمضان صبحي. وأوضح أن هذه الأحاديث والمفاوضات لا تمت للواقع بصلة، حيث لم يتم طرح تلك الصفقة على الإطلاق.

وشدد سعيد على أن ما يتعلق بوجود صفقة تبادلية بين رمضان صبحي وحسام عبدالمجيد ليس مطروحًا ولا يوجد جدوى من الحديث عنه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن التطورات في عالم كرة القدم قد تكون غير متوقعة.

وتناول هاني سعيد موقف كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، والذي يعتبر رمضان صبحي عنصرًا أساسيًا في خطته. وقد أكد سعيد أن المدير الفني يضع خططًا بناءً على وجود اللاعب، ولكنه في الوقت نفسه بدأ يعتمد على لاعبين أكثر جاهزية بسبب تكرار إصابات رمضان. 

وقال إن اللاعب سوف يسافر إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية دقيقة لتحديد ما يعاني منه، وحسب التشخيص الحالي فإنه بحاجه إلى شهر قبل أن يعود للتدريبات الجماعية.

رمضان صبحي بيراميدز الزمالك حسام عبدالمجيد انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

