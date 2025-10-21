قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
مواعيد صرف مرتبات أكتوبر لديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. وتنبيه هام من وزارة المالية
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأول مساء اليوم.. والخميس أول الأيام فلكيًا
أعراض نقص الحديد..7 مؤشرات خطيرة

اعراض نقص الحديد
اعراض نقص الحديد
رشا عوني

أعراض نقص الحديد .. مشكلة صحية يعاني منها الكبار و الصغار وتحتاج تغذية صحية سلمية

 وهناك حالات قد تتطلب علاج نقص الحديد بشكل عاجل حيث يسبب الأمر مشاكل صحية ومضاعفات عديدة.

ما هو نقص الحديد ؟

يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أحد أنواع فقر الدم الشائعة، وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة. تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين لأنسجة الجسم.

فقر الدم 

يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد نتيجة لنقص عنصر الحديد. فمن دون وجود كمية كافية من الحديد، لا يستطيع جسمك أن ينتج ما يكفي من مادة خلايا الدم الحمراء التي تمكنها من نقل الأكسجين (الهيموجلوبين). ونتيجة لذلك، قد يجعلك فقر الدم الناجم عن نقص الحديد تشعر بالتعب وضيق النفس.

اعراض نقص الحديد 

كيف أعرف اني مصاب بـ فقر الدم؟ 

في البداية، يمكن أن يكون فقر الدم الناتج عن نقص الحديد طفيفًا جدًّا لدرجة عدم ملاحظته. ولكن كلما قَلَّ مستوى الحديد في الجسم وازداد فقر الدم سوءًا، تشتد مؤشرات المرض والأعراض.

أعراض نقص الحديد 

هناك الكثير من أعراض نقص الحديد التي تظهر على المصاب ويمكن اكتشافها بسهولة وهي : 

  • الإرهاق والضعف: الشعور بالتعب الشديد ونقص الطاقة. 
  • الصداع والدوخة: صداع متكرر والشعور بالدوخة، خاصة عند الوقوف المفاجئ أو القيام بنشاط بدني. 
  • شحوب الجلد: يصبح الجلد شاحبًا أو ذو لون باهت، ويمكن أن يظهر الشحوب بشكل واضح في مناطق معينة مثل اللثة والشفاه الداخلية والجفون السفلية. 
  • ضيق التنفس: الشعور بضيق في التنفس، خاصة عند بذل مجهود. 
  • تساقط الشعر: ملاحظة تساقط الشعر بكميات أكبر من المعتاد، خاصة عند تمشيطه أو غسله. 
  • هشاشة الأظافر: الأظافر تصبح هشة، وقد تظهر عليها علامات مثل تقوسها أو تشكلها على هيئة ملعقة. 
  • برودة الأطراف: الشعور ببرودة في اليدين والقدمين. 

 

كيف يحدث فقر الدم؟

يحدث فقر الدم بسبب نقص الحديد عندما لا يملك جسمك الحديد الكافي لإنتاج الهيموجلوبين. 

الهيموجلوبين جزء من كريات الدم الحمراء التي تمنح الدم لونه الأحمر وتساعد كريات الدم الحمراء على حمل الدم المشبّع بالأكسجين في جسمك.

إذا كنت لا تستهلك كميات كافية من الحديد، أو إذا كنت تفقد الكثير من الحديد، لا يمكن لجسدك أن ينتج الهيموجلوبين الكافي، وستكون معرضًا للإصابة بفقر الدم بسبب نقص الحديد في نهاية المطاف. 

اعراض فقر الدم

أعراض نقص الحديد أقل شيوعًا

  • التهاب أو ألم في اللسان.
  • سرعة ضربات القلب أو الشعور بخفقان القلب.
  • الرغبة الشديدة في تناول مواد غير غذائية مثل الثلج أو الطين 
  • متلازمة تململ الساقين، وهي شعور غير مريح في الساقين يؤدي إلى الحاجة لتحريكهما.
  • تقرحات مؤلمة في زوايا الفم.
  • صعوبة في البلع.
  • طنين الأذن أو سماع ضوضاء في الرأس. 


علاج فقر الدم 

إن ظهر عليك أو على طفلك مؤشرات فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. لا يمكنك تشخيص أو علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد بنفسك. 

اذهب إلى طبيبك لتأكيد التشخيص بدلًا من تناوُل مكمِّلات الحديد من تلقاء نفسك. يمكن لزيادة تحميل جسمك بالحديد أن يكون خطيرًا؛ لأن تراكم نسبة زائدة من عنصر الحديد قد تتسبَّب في تلفِ الكبد لديك وغيرها من المضاعفات.

اعراض نقص الحديد اعراض فقر الدم اسباب فقد الدم علاج فقر الدم عاتج نقص الحديد فيتامينات الحديد

