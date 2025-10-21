أعراض نقص الحديد..7 مؤشرات خطيرة

أعراض نقص الحديد .. مشكلة صحية يعاني منها الكبار و الصغار وتحتاج تغذية صحية سلمية

وهناك حالات قد تتطلب علاج نقص الحديد بشكل عاجل حيث يسبب الأمر مشاكل صحية ومضاعفات عديدة.

ما هو نقص الحديد ؟

يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أحد أنواع فقر الدم الشائعة، وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة. تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين لأنسجة الجسم.

فقر الدم

يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد نتيجة لنقص عنصر الحديد. فمن دون وجود كمية كافية من الحديد، لا يستطيع جسمك أن ينتج ما يكفي من مادة خلايا الدم الحمراء التي تمكنها من نقل الأكسجين (الهيموجلوبين). ونتيجة لذلك، قد يجعلك فقر الدم الناجم عن نقص الحديد تشعر بالتعب وضيق النفس.

اعراض نقص الحديد

كيف أعرف اني مصاب بـ فقر الدم؟

في البداية، يمكن أن يكون فقر الدم الناتج عن نقص الحديد طفيفًا جدًّا لدرجة عدم ملاحظته. ولكن كلما قَلَّ مستوى الحديد في الجسم وازداد فقر الدم سوءًا، تشتد مؤشرات المرض والأعراض.

أعراض نقص الحديد

هناك الكثير من أعراض نقص الحديد التي تظهر على المصاب ويمكن اكتشافها بسهولة وهي :

الإرهاق والضعف: الشعور بالتعب الشديد ونقص الطاقة.

الشعور بالتعب الشديد ونقص الطاقة. الصداع والدوخة: صداع متكرر والشعور بالدوخة، خاصة عند الوقوف المفاجئ أو القيام بنشاط بدني.

صداع متكرر والشعور بالدوخة، خاصة عند الوقوف المفاجئ أو القيام بنشاط بدني. شحوب الجلد: يصبح الجلد شاحبًا أو ذو لون باهت، ويمكن أن يظهر الشحوب بشكل واضح في مناطق معينة مثل اللثة والشفاه الداخلية والجفون السفلية.

يصبح الجلد شاحبًا أو ذو لون باهت، ويمكن أن يظهر الشحوب بشكل واضح في مناطق معينة مثل اللثة والشفاه الداخلية والجفون السفلية. ضيق التنفس: الشعور بضيق في التنفس، خاصة عند بذل مجهود.

الشعور بضيق في التنفس، خاصة عند بذل مجهود. تساقط الشعر: ملاحظة تساقط الشعر بكميات أكبر من المعتاد، خاصة عند تمشيطه أو غسله.

ملاحظة تساقط الشعر بكميات أكبر من المعتاد، خاصة عند تمشيطه أو غسله. هشاشة الأظافر: الأظافر تصبح هشة، وقد تظهر عليها علامات مثل تقوسها أو تشكلها على هيئة ملعقة.

الأظافر تصبح هشة، وقد تظهر عليها علامات مثل تقوسها أو تشكلها على هيئة ملعقة. برودة الأطراف: الشعور ببرودة في اليدين والقدمين.

كيف يحدث فقر الدم؟

يحدث فقر الدم بسبب نقص الحديد عندما لا يملك جسمك الحديد الكافي لإنتاج الهيموجلوبين.

الهيموجلوبين جزء من كريات الدم الحمراء التي تمنح الدم لونه الأحمر وتساعد كريات الدم الحمراء على حمل الدم المشبّع بالأكسجين في جسمك.

إذا كنت لا تستهلك كميات كافية من الحديد، أو إذا كنت تفقد الكثير من الحديد، لا يمكن لجسدك أن ينتج الهيموجلوبين الكافي، وستكون معرضًا للإصابة بفقر الدم بسبب نقص الحديد في نهاية المطاف.

اعراض فقر الدم

أعراض نقص الحديد أقل شيوعًا

التهاب أو ألم في اللسان.

سرعة ضربات القلب أو الشعور بخفقان القلب.

الرغبة الشديدة في تناول مواد غير غذائية مثل الثلج أو الطين

متلازمة تململ الساقين، وهي شعور غير مريح في الساقين يؤدي إلى الحاجة لتحريكهما.

تقرحات مؤلمة في زوايا الفم.

صعوبة في البلع.

طنين الأذن أو سماع ضوضاء في الرأس.



علاج فقر الدم

إن ظهر عليك أو على طفلك مؤشرات فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. لا يمكنك تشخيص أو علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد بنفسك.

اذهب إلى طبيبك لتأكيد التشخيص بدلًا من تناوُل مكمِّلات الحديد من تلقاء نفسك. يمكن لزيادة تحميل جسمك بالحديد أن يكون خطيرًا؛ لأن تراكم نسبة زائدة من عنصر الحديد قد تتسبَّب في تلفِ الكبد لديك وغيرها من المضاعفات.