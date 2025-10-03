صديق المرأة.. البقدونس للوقاية من الأنيميا وتنقية البشرة

يُعرف البقدونس بأنه من الخضروات الورقية الغنية بالحديد والفيتامينات، لكنه يحمل فوائد صحية إضافية لصحة المرأة.

أوضح خبراء تغذية أن تناول البقدونس بانتظام يساعد في رفع نسبة الهيموجلوبين في الدم، مما يجعله غذاءً مثالياً للوقاية من الأنيميا التي تعاني منها شريحة كبيرة من النساء.

كما يحتوي البقدونس على فيتامين C الذي يعزز امتصاص الحديد ويحافظ على نضارة البشرة، إلى جانب فيتامين A الذي يقوي النظر.

ويمكن استخدامه في السلطات أو تناوله كمشروب مغلي لإدرار البول والتخلص من احتباس السوائل في الجسم.

كما يساعد على تنظيف البشرة من السموم ويقلل من ظهور الحبوب.

الخبراء نصحوا الأمهات بإضافته إلى وجبات الأطفال لتعويض نقص العناصر الغذائية المهمة. ورغم فوائده الكبيرة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب مشكلات لدى الحوامل لذلك يُفضل الاعتدال.