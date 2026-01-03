عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج

عرض الإعلامي أحمد موسى، تصريحات للدكتور احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، على هامش جولة رئيس الوزراء بمحافظة الأقصر.

وقال أحمد السبكي في تصريحات أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحكومة تهتم بالصحة والتعليم وتمتع المواطن المصري بخدمات صحية عالية المستوى .

وتابع احمد السبكي:" منظومة التأمين الصحي الشامل حققت طفرة في المنظومة الصحية في الصعيد ".

واكمل احمد السبكي :" منظومة التامين الصحي الشامل تطور البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية وتضيف حماية صحية وتأمينية للمواطنين ".

ولفت احمد السبكي :" كل محافظة يدخلها التأمين الصحي الشامل مفيش مواطن هيشيل هم العلاج لأنه مغطى بمظلة التأمين الصحي الشامل ويتم تنفيذ عمليات على مستوى عالي من التعقيد وتجرى لأول مرة في الصعيد".