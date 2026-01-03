قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لن نسمح لشخص يسير على خطى سلفه بتولي القيادة في فنزويلا
ترامب يكشف تفاصيل عملية مادورو: إصابات محدودة وخيارات مفتوحة لمستقبل فنزويلا
هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا
القبض على شخص طمس لوحات سيارته بأكتوبر
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
محافظ أسوان يوجه بالتوسع فى منافذ ومكاتب تحصيل اشتراكات التأمين الصحى الشامل إلى 36 منفذ

محمد عبد الفتاح

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بالتوسع فى منافذ ومكاتب تحصيل الإشتراكات وتقديم مختلف الخدمات المدرجة بالمنظومة الجديدة بما يساهم فى تيسير حصول المواطن الأسوانى على الخدمة بسهولة ويسر .

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة اللحظية والدقيقة من المحافظ للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين ، وضمن جهود المحافظة الحثيثة لتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل على الوجه الأمثل .

وأكد المحافظ على أن هذا التوسع شمل زيادة عدد منافذ تقديم الخدمة من 8 منافذ فقط إلى 36 منفذ موزع على مختلف مراكز ومدن المحافظة فى خطوة نوعية تستهدف القضاء على التكدس والإزدحام ، وتحقيق الإنسيابية الكاملة فى حصول المواطنين على الخدمات المتعددة  ، خاصة فى المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة .

والجدير بالذكر بأن الهدف من المنافذ التسهيل لسداد الإشتراكات والحفاظ على إستمرارية حصولهم على الخدمات الصحية ، وتم كذلك توفير إمكانية سداد الإشتراكات المتأخرة على أقساط تصل إلى 12 شهر دون أى مصاريف إدارية لدعم المستفيدين وتمكينهم من إدارة إلتزاماتهم المالية بسهولة ويسر .

منظومة التأمين الصحى

وتؤكد الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على أن جميع المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة، وموظفي القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية يتم سداد إشتراكاتهم بصفة منتظمة من خلال جهات عمله م، وتظل حقوقهم كاملة فى الحصول على الخدمات الصحية دون الحاجة لأى إجراءات إضافية .

كما تؤكد الهيئة أن مستفيدى برامج الدعم النقدى المشروط " تكافل وكرامة " ضمن الفئات غير القادرة التى تتحمل الخزانة العامة سداد إشتراكاتها وذلك وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل ، ولا يطلب منهم التوجه إلى منافذ التحصيل ، مع إستمرار تمتعهم بكامل الخدمات الصحية المقررة بالنظام .

وفى إطار تنظيم الإجراءات المصاحبة لمرحلة ما بعد التشغيل سيتم بدء تطبيق خدمة إيقاف تقديم الخدمات الصحية غير الطارئة للمستفيدين غير المسددين لإشتراكات النظام إعتباراً من الأول من يناير الجارى ، مع التأكيد على أن الخدمات الصحية الطارئة ستظل متاحة لجميع المواطنين دون أى إستثناء حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ، وتناشد الهيئة كافة جهات العمل سرعة الإلتزام بتوريد الإشتراكات المستحقة فى مواعيدها القانونية دعماً لإستقرار وإستدامة نظام التأمين الصحى الشامل ، وضمان إستمرار تقديم خدمات صحية منتظمة وآمنة لجميع المستفيدين بمحافظة أسوان .

وفى نفس السياق تؤكد الهيئة إستمرار جهودها فى التوعية والتواصل مع المواطنين ، وتوفير المعلومات اللازمة من خلال القنوات الرسمية للهيئة  بما يعزز الفهم الصحيح لإجراءات النظام ، ويعكس حرص الدولة على تقديم رعاية صحية عادلة ومتكاملة لجميع المواطنين ، مع إلتزام الهيئة بالشفافية وحرصها على تيسير الإجراءات دون أى تعقيد .

