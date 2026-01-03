محافظ أسوان يتابع سير جولة الإعادة بانتخابات النواب من مركز الطوارئ ..شاهد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يتابع سير جولة الإعادة بانتخابات النواب من مركز الطوارئ

متابعة الانتخابات بمركز السيطرة باسوان
متابعة الانتخابات بمركز السيطرة باسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سير الأجواء الانتخابية لإقبال المواطنين على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول لجولة الإعادة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

جاء ذلك فى حضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة .

جولة الإعادة 

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على مواصلة تكثيف الجهود من مسئولى المحليات بالتعاون مع الجهات المختصة لتسخير كافة الإمكانيات، وتقديم الدعم اللوجستى والإدارى الكامل أمام اللجان الإنتخابية حتى يتسنى للناخبين التوجه لصناديق الإقتراع ، وأداء صوتهم فى سهولة ويسر لإختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأكد المحافظ على أنه يتم بالتوازى توفير مقاعد الإنتظار ، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن، فضلاً عن توفير المظلات، وهو الذى يتكامل معه تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق أجواء جمالية وحضارية أمام اللجان الإنتخابية التى تضم ١٥٢ لجنة فرعية تضم الدائرة الأولى منها ٥٤ لجنة فرعية داخل بمركز أسوان، والدائرة الثالثة بمركز نصر النوبة، وتضم ٤٣ لجنة فرعية، والدائرة الرابعة بمركز إدفو ، وتضم ٥٥ لجنه فرعية.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

