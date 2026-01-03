برنامج دولة التلاوة يستضيف الدكتور علي جمعة ويكرم السيد متولي.. فيديو

حل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ضيفا جديدا في برنامج دولة التلاوة ضمن حلقة اليوم السبت.

ويشارك الدكتور علي جمعة، في تقييم المتسابقين بعد القراءة في حلقة اليوم، برفقة لجنة التحكيم المكونة من: الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات الصوتية، والقارئ طه النعماني، والداعية مصطفى حسني.

وفي حلقة اليوم، كرم برنامج دولة التلاوة، القارئ الشيخ السيد متولي، الملقب بـ “كروان دولة التلاوة” الذي رحل وهو يقرأ القرآن يوم 16 يوليو 2015.