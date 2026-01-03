التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رسميًا فتح باب التقديم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تكريم النماذج المشرفة من الأمهات اللاتي قدمن قصص عطاء ملهمة في تربية الأبناء وتحمل المسؤولية، الأمر الذي دفع العديد من السيدات للتساؤل عن موعد التقديم وشروط الاشتراك في المسابقة بعد الإعلان الرسمي.

موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 يبدأ اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 4 يناير، ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى يوم الخميس الموافق 22 يناير الجاري.





وأكدت الوزارة أن استقبال طلبات التقديم يتم من خلال مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وفقًا للضوابط والمعايير التي تم الإعلان عنها لاختيار النماذج المستحقة للتكريم.

الفئات المستهدفة في مسابقة الأم المثالية 2026

تشمل مسابقة الأم المثالية 2026 عدة فئات، من بينها الأم الطبيعية، وأم لابن من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأم البديلة الكافلة، وذلك في إطار تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتسليط الضوء على مختلف صور العطاء الأسري.

شروط مسابقة الأم المثالية 2026 للأم الطبيعية

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 للأم الطبيعية أو الأم التي ترعى ابنًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي جاءت على النحو التالي:

- يشترط أن تكون الأم على دراية بالقراءة والكتابة على الأقل، وأن تمتلك قصة عطاء متفردة تعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والتغلب على التحديات.

- كما يشترط أن يكون جميع الأبناء والبنات حاصلين على مؤهل عالٍ أو مقيدين بالفرق النهائية في الكليات، ويُستثنى من هذا الشرط الابن ذو الإعاقة الذهنية وغير القابل للتعليم.

- وتضمنت الشروط ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط، مع استثناء المحافظات الحدودية من هذا الشرط، وهي شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر، وأسوان، مراعاةً للظروف الخاصة بهذه المحافظات.

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية للأم الكافلة

- وفيما يخص شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 للأم لأسرة بديلة كافلة، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها، وذلك تقديرًا للدور الإنساني الذي تقوم به هذه الفئة.



- ويشترط أن تكون المتقدمة هي الأم للأسرة الكافلة للأطفال «كريمي النسب» الذين يعيشون معها في المنزل إلى جانب أطفالها البيولوجيين.

- كما تشمل الفئات المؤهلة للتقديم الأم التي لم يسبق لها الزواج «الأنسة»، أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، على أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي.

معايير العدالة والمساواة داخل الأسرة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي ضرورة تحقيق المساواة الكاملة بين جميع الأبناء داخل الأسرة، سواء في التعليم أو الرعاية الصحية أو أسلوب المعاملة، مع توفير القدر المناسب من الاهتمام والحب والحنان الذي يضمن لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

وشددت الشروط على أن تكون فترة الرعاية الأطول موجهة للابن البديل، وأن يكون لدى الأسرة الكافلة أطفال بيولوجيون، وفي حالة زوجة الأب يجب أن تضم الأسرة أبناءً إلى جانب أبناء الزوج.

كما تُفضل الأسر التي تمكن فيها الابن البديل أو ابن الزوج من الوصول إلى مستويات علمية متقدمة وتحقيق مراتب تعليمية عليا، بما يعكس نجاح الأم في أداء دورها التربوي والإنساني.

التضامن تؤكد الشفافية في الاختيار

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن عملية اختيار الأم المثالية 2026 تخضع لمعايير دقيقة تضمن النزاهة والشفافية، مع دراسة كل حالة على حدة، لضمان تكريم النماذج التي تستحق هذا اللقب عن جدارة واستحقاق.