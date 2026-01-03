محافظ الغربية يدعو أمهات المحافظة للمشاركة في مسابقة الأم المثالية 2026

دعا اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أمهات المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في مسابقة «الأم المثالية لعام 2026»، التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن المسابقة تمثل أحد أشكال التقدير الرسمي الصادق لدور الأم المصرية وما قدمته من تضحيات حقيقية في سبيل بناء أسر متماسكة وتربية أجيال قادرة على تحمّل المسؤولية والمشاركة في مسيرة التنمية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الدولة المصرية، بقيادة سياسية واعية، تولي اهتمامًا كبيرًا بدور المرأة والأم على وجه الخصوص، باعتبارها حجر الأساس في استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن مسابقة الأم المثالية لا تقتصر على التكريم الرمزي، بل تسلط الضوء على قصص كفاح حقيقية تستحق أن تُروى وتُقدَّم كنماذج مُلهمة للأجيال القادمة.

وقال اللواء أشرف الجندي في تصريحاته إن الأمهات في محافظة الغربية قدمن عبر سنوات طويلة نماذج مشرفة في الصبر والعمل والإصرار، ونجحن في تجاوز ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، واستطعن أن يربين أبناءهن على القيم الوطنية وحب العمل والاعتماد على النفس، وهو ما يعكس الصورة الحقيقية للأم المصرية التي تحمل الوطن في قلبها قبل بيتها.

مسابقة عيد الام

وأضاف المحافظ أن المشاركة في المسابقة تتيح الفرصة لتكريم الأمهات اللاتي قدمن عطاءً استثنائيًا داخل أسرهن أو في المجتمع المحيط بهن، سواء كن أمهات عاملات أو أرامل أو مطلقات أو أمهات واجهن ظروفًا صحية أو اجتماعية خاصة، مؤكدًا أن كل قصة كفاح صادقة تستحق التقدير والاهتمام.

قصص كفاح

وأوضح محافظ الغربية أن مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تتولى استقبال طلبات الترشح وفقًا للضوابط والمعايير التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تركز على حجم العطاء الحقيقي للأم ودورها في تربية أبنائها وتعليمهم، ودعمهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، إلى جانب الاهتمام بالأمهات البديلات وأمهات ذوي الهمم وأمهات الشهداء، تقديرًا لما قدمنه من تضحيات عظيمة.

تكريم الأمهات

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته مؤكدًا أن محافظة الغربية تحرص على دعم كل مبادرة تُعلي من قيمة الإنسان، مشيرًا إلى أن تكريم الأمهات هو تكريم للأسرة المصرية بأكملها، ودعوة صادقة للاعتراف بجميل من حملن المسؤولية في صمت وصنعن من التحديات قصص نجاح حقيقية، داعيًا أمهات الغربية ممن تنطبق عليهن الشروط إلى التقدم والمشاركة، ليكون هذا التكريم رسالة وفاء مستحقة لكل أم عظيمة.