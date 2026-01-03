قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
أول تصريح من وزير الدفاع الفنزويلي بعد الهجوم الأمريكي ضد كاركاس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يدعو أمهات المحافظة للمشاركة في مسابقة الأم المثالية 2026

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

دعا اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أمهات المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في مسابقة «الأم المثالية لعام 2026»، التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن المسابقة تمثل أحد أشكال التقدير الرسمي الصادق لدور الأم المصرية وما قدمته من تضحيات حقيقية في سبيل بناء أسر متماسكة وتربية أجيال قادرة على تحمّل المسؤولية والمشاركة في مسيرة التنمية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن الدولة المصرية، بقيادة سياسية واعية، تولي اهتمامًا كبيرًا بدور المرأة والأم على وجه الخصوص، باعتبارها حجر الأساس في استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن مسابقة الأم المثالية لا تقتصر على التكريم الرمزي، بل تسلط الضوء على قصص كفاح حقيقية تستحق أن تُروى وتُقدَّم كنماذج مُلهمة للأجيال القادمة.

وقال اللواء أشرف الجندي في تصريحاته إن الأمهات في محافظة الغربية قدمن عبر سنوات طويلة نماذج مشرفة في الصبر والعمل والإصرار، ونجحن في تجاوز ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، واستطعن أن يربين أبناءهن على القيم الوطنية وحب العمل والاعتماد على النفس، وهو ما يعكس الصورة الحقيقية للأم المصرية التي تحمل الوطن في قلبها قبل بيتها.

مسابقة عيد الام 

وأضاف المحافظ أن المشاركة في المسابقة تتيح الفرصة لتكريم الأمهات اللاتي قدمن عطاءً استثنائيًا داخل أسرهن أو في المجتمع المحيط بهن، سواء كن أمهات عاملات أو أرامل أو مطلقات أو أمهات واجهن ظروفًا صحية أو اجتماعية خاصة، مؤكدًا أن كل قصة كفاح صادقة تستحق التقدير والاهتمام.

قصص كفاح 

وأوضح محافظ الغربية أن مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تتولى استقبال طلبات الترشح وفقًا للضوابط والمعايير التي أقرتها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تركز على حجم العطاء الحقيقي للأم ودورها في تربية أبنائها وتعليمهم، ودعمهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، إلى جانب الاهتمام بالأمهات البديلات وأمهات ذوي الهمم وأمهات الشهداء، تقديرًا لما قدمنه من تضحيات عظيمة.

تكريم الأمهات 

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته مؤكدًا أن محافظة الغربية تحرص على دعم كل مبادرة تُعلي من قيمة الإنسان، مشيرًا إلى أن تكريم الأمهات هو تكريم للأسرة المصرية بأكملها، ودعوة صادقة للاعتراف بجميل من حملن المسؤولية في صمت وصنعن من التحديات قصص نجاح حقيقية، داعيًا أمهات الغربية ممن تنطبق عليهن الشروط إلى التقدم والمشاركة، ليكون هذا التكريم رسالة وفاء مستحقة لكل أم عظيمة.

اخبار محافظة الغربية مسابقة عيد الام كفاح الأسر والعائلات الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

حمزة الجمل

حمزة الجمل يكشف كواليس اقترابه من الأهلي ومحطات بارزة في مسيرته

ترشيحاتنا

رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار حملات مكافحة الناموس خلال ورديات صباحية و مسائية

رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار حملات مكافحة الناموس خلال ورديات صباحية و مسائية

محافظ البحيرة

اليوم.. 300 لجنة تستقبل ناخبي البحيرة في انتخابات جولة الإعادة بـ 4 دوائر

تكثيف أعمال النظافة بزهور بورسعيد وتوزيع حاويات جديدة لخدمة المواطنين

تكثيف أعمال النظافة بزهور بورسعيد وتوزيع حاويات جديدة لخدمة المواطنين

بالصور

لماذا يزداد وزن المرأة في الأربعينيات رغم نمط الحياة الصحي؟

أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد