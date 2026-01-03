قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
محمد البدوي

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أننا أصبحنا أمام ساعات قليلة لانتهاء العملية الانتخابية بأكملها، مشددة على أهمية اغتنام هذه الساعات لتأكيد أن ممثلي الشعب جاؤوا بإرادة الناخبين الحرة.

 3 شكاوى تتعلق بالرشوة

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، إن الهيئة تلقت 28 شكوى انتخابية عبر الخط الساخن، فضلًا عن 3 شكاوى تتعلق بالرشوة الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.


وأوضح بنداري أن الشكاوى الواردة موزعة على 10 محافظات مختلفة، لافتًا إلى أن غرف العمليات بالهيئة تتابع الموقف أولًا بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.


وأضاف أن هناك توجيهات واضحة وصريحة بتمكين مندوبي جميع المرشحين من الدخول إلى مقار الاقتراع دون عوائق، بما يضمن الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

تطبيق القانون والحفاظ على إرادة الناخبين

وشدد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات على التزام الهيئة الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على إرادة الناخبين، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الساعات الأخيرة من التصويت دعمًا للمسار الديمقراطي.

الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية المستشار أحمد بنداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. تعرف على أسعار الدواجن قبل المواسم والأعياد

ترشيحاتنا

أرشيفية

اليمن.. العليمي يدعو الانتقالي إلى الحوار ويشيد بالدور السعودي في دعم السلام

أرشيفية

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن استعداد واشنطن للسيطرة على شؤون فنزويلا مؤقتا

أرشيفية

فنزويلا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن

بالصور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد