الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أننا أصبحنا أمام ساعات قليلة لانتهاء العملية الانتخابية بأكملها، مشددة على أهمية اغتنام هذه الساعات لتأكيد أن ممثلي الشعب جاؤوا بإرادة الناخبين الحرة.

3 شكاوى تتعلق بالرشوة

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، إن الهيئة تلقت 28 شكوى انتخابية عبر الخط الساخن، فضلًا عن 3 شكاوى تتعلق بالرشوة الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.



وأوضح بنداري أن الشكاوى الواردة موزعة على 10 محافظات مختلفة، لافتًا إلى أن غرف العمليات بالهيئة تتابع الموقف أولًا بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.



وأضاف أن هناك توجيهات واضحة وصريحة بتمكين مندوبي جميع المرشحين من الدخول إلى مقار الاقتراع دون عوائق، بما يضمن الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

تطبيق القانون والحفاظ على إرادة الناخبين

وشدد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات على التزام الهيئة الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على إرادة الناخبين، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الساعات الأخيرة من التصويت دعمًا للمسار الديمقراطي.