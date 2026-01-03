علي جمعة: منَّ الله على مصر بقوى ناعمة منها دولة التلاوة.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن دولة التلاوة مما من الله به على مصر، فقد من الله على مصر بقوى ناعمة كثيرة على رأسها أنها قرأت القرآن كما أنزل.

وأضاف علي جمعة، في كلمته خلال ظهوره ببرنامج دولة اليوم التلاوة في حلقة اليوم، أننا نحمد الله أن جعلنا من هذا البلد الأمين، مصر بقوتها اللينة وأصوات أبنائها ونقلهم لدين الله متمثلا في كتاب الله جيلا بعد جيل، أمناء على وحي الله وآية من آيات الله في تنفيذ وعده وموعوده.

وتابع: حفظ الله بهؤلاء قرآنه ووفى وعده، الحمدلله وشكرا لكم وبالتوفيق وبسم الله وعلى بركة الله وإلى الأمام دائما، وبارك الله في القارئ والسامع والشارح وكل من ساهم في هذا الطريق تحت نظر الله.