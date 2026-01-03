الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول مسار العلاقات الثنائية بين مصر وجامبيا وسبل تعزيزها، في ضوء الاحتفال هذا العام بمرور ستين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد الرئيس أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الرئيسان على الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات، وبالأخص في القطاعات الاقتصادية والتنموية والتعليمية.

الرئيس السيسي

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تناول آفاق تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في جهود تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن بحث فرص توسيع نشاط الشركات المصرية في جامبيا، خاصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات.

وأعرب الرئيس الجامبي عن تقديره لمستوى التعاون القائم في المجال الصحي، مثمناً إنشاء مركز طبي مصري في العاصمة بانجول والدعم المصري المقدم في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك مستجدات الأوضاع في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.

وجدد الرئيس موقف مصر الثابت الداعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات وإنهاء الصراعات، مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

واستعرض الرئيس الجهود المصرية المتواصلة لتسوية مختلف الأزمات الإقليمية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.