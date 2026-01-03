وحدات منذ 2008.. أهالي الأقصر يوجهون الشكر للرئيس السيسي والحكومة على تسليمهم مساكن الطود

علق الإعلامي أحمد موسى، على تسليم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من الوحدات السكنية لشباب مدينة الطود بمحافظة الأقصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة المصرية تهتم بتطوير كافة الخدمات المقدمة للمصريين في مختلف المحافظات كما تهتم بتوفير سكن لائق لهم ".

وعرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو يرصد أراء عدد من أهالي الأقصر عقب تسلم عقود وحدات سكنية في مدينة الطود بالأقصر.

ووجه أهالي الأقصر الشكر للرئيس السيسي ورئيس الوزراء والحكومة على تسليم مساكن الطود .

وقال أحد الأهالي:" حالة فرح في الأقصر بعد تسليم مساكن الطود وهذه المساكن كانت منذ 2008 وهذه المساكن تحل ازمة للشباب حديثي الزواج ".