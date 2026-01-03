رئيس القابضة للمياه يتفقد مشروعات الوصلات المنزلية للصرف الصحي بقرى إسنا بالأقصر

تفقد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه كلا من الدكتور صلاح بيومي والدكتور أبو العباس عيسى نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، واللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، موقف أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي الجارية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر.

وشملت الجولة الميدانية متابعة الموقف التنفيذي للأعمال بقرى جزيرة راجح وكومير التابعة لمركز إسنا، ومتابعة معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن دخول الخدمة في التوقيتات المقررة وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

وأكد المهندس أحمد جابر خلال الجولة أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات «حياة كريمة» باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة بالقرى الأكثر احتياجًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ الوصلات المنزلية.

من جانبه، أوضح اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر تولي أولوية قصوى لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة لصالح أهالي القرى المستهدفة.