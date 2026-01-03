قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس القابضة للمياه يتفقد مشروعات الوصلات المنزلية للصرف الصحي بقرى إسنا بالأقصر

خلال الجولة
خلال الجولة
آية الجارحي

تفقد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه كلا من الدكتور صلاح بيومي والدكتور أبو العباس عيسى نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، واللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، موقف أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي الجارية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر.

وشملت الجولة الميدانية متابعة الموقف التنفيذي للأعمال بقرى جزيرة راجح وكومير التابعة لمركز إسنا، ومتابعة معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن دخول الخدمة في التوقيتات المقررة وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

وأكد المهندس أحمد جابر خلال الجولة أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات «حياة كريمة» باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة بالقرى الأكثر احتياجًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ الوصلات المنزلية.

من جانبه، أوضح اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر تولي أولوية قصوى لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة لصالح أهالي القرى المستهدفة.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اخبار مصر مال واعمال الوصلات المنزلية المبادرة الرئاسية حياة كريمة قطاع المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. تعرف على أسعار الدواجن قبل المواسم والأعياد

ترشيحاتنا

أرشيفية

اليمن.. العليمي يدعو الانتقالي إلى الحوار ويشيد بالدور السعودي في دعم السلام

أرشيفية

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن استعداد واشنطن للسيطرة على شؤون فنزويلا مؤقتا

أرشيفية

فنزويلا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن

بالصور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد