متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء النوة

قام المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة ميدانية موسعة شملت منطقة شرق الإسكندرية، وذلك للاطمئنان على جاهزية تمركزات فرق الطوارئ ومراجعة استعدادات معدات شفط وتصريف مياه الأمطار، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لمواجهة آثار النوة الحالية.

وخلال الجولة، شدد “قنديل” على رفع درجة الاستعداد القصوى والتدخل الفوري للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدًا على التواجد المستمر للفرق الميدانية على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والحفاظ على السيولة المرورية.

كما تابع رئيس الشركة أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي، موجّهًا بتعزيز تواجد المعدات في النقاط الحيوية والمناطق الأكثر عرضة لتجمعات المياه، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع غرف العمليات بالمحافظة لرفع كفاءة منظومة الطوارئ.

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة الشركة لضمان الجاهزية الكاملة للشبكات وسرعة التعامل مع التقلبات الجوية وموجات الطقس غير المستقر.